Genova. “Voglio andare in bici in fascia di rispetto” con queste parole, scritte su un foglio A4 e affisse al manubrio della piccola bici, un bimbo, insieme ai suoi genitori e ad altri cittadini, questa mattina ha preso parte alla manifestazione contro la chiusura del parco, lato mare, della fascia di rispetto a Pra’.

Presenti a far sentire la propria voce c’era il Comitato Noi di Pra’, residenti della zona e il consigliere comunale Filippo Bruzzone, a sostegno dei cittadini.

“Riaprire subito uno spazio pubblico, essenziale per il quartiere e per il Ponente cittadino come sfogo per passeggiate a piedi o in bicicletta” dice il consigliere.

E conclude: “Mi impegno personalemente affinché possa riaprire quanto prima. In accordo con i cittadini invierò una richiesta formale agli assessorati competenti. Se non si sbloccherà la situazione mi sono anche reso disponibile per un incontro con gli stessi”.