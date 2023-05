Eurovision 2023, ottimo quinto posto per la ligure Alessandra Mele

Pietra Ligure/Liverpool. Il savonese ha tifato fino all’ultimo per la giovane Alessandra Mele, la cantante nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, oggi con cittadinanza norvegese che si è esibita questa sera per gareggiare alla finale dell’Eurovision 2023. Purtroppo però non ha vinto, a deciderlo il televoto.

A raggiungere il podio dell’ambito contest musicale la Svezia con la cantante Loreen e il suo brano “Tattoo”. Alessandra Mele si è piazzata al quinto posto, Marco Mengoni (Italia) con la sua “Due vite” poco sopra, al quarto.

Alessandra Mele, che ha rappresentato la Norvegia con la sua “Queen of the Kings”, aveva conquistato il pubblico nelle semifinali di martedì 9 maggio, dove, grazie al televoto era passata al turno successivo. Si era esibita per prima con una voce potente ormai considerata un talento in rapida ascesa.

Il titolo portato sul palco significa ‘Regina dei re’ e porta con sè un messaggio importante a cui la cantante tiene molto: quello di essere perfetti nell’imperfezione, come la regina di cui parla la canzone.

Sul palco di Liverpool sono stati ventisei gli artisti che hanno gareggiato in tutto per il noto contest musicale.