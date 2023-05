Genova. 3200 metri quadri tra via Albertazzi e via Di Francia, all’ombra delle torri Faro, un autosilos in struttura, collegato all’ipermercato da una passerella in vetro e acciaio a 5 metri d’altezza, 153 dipendenti di cui 117 neoassunti sul territorio di Genova e provincia, 530 posti auto complessivi di cui 74 per vetture elettriche, 1 impianto fotovoltaico, 1000 metri quadri di giardino pensile (non calpestabile), 18mila prodotti.

Sono alcuni dei numeri del negozio 186 di Esselunga in Italia, il quarto in Liguria e il secondo a Genova. Dopo l’anteprima per i media, inaugurerà domani, mercoledì 24 maggio.

Il Superstore Esselunga San Benigno si trova laddove un tempo c’era proprio il promontorio, poi sbancato, ed è per questo “che esternamente l’edificio ricorda un po’ una roccia”, ha fatto notare Roberto Selva, chief marketing officer Esselunga, mostrando le caratteristiche del nuovo punto vendita.

Ideato dagli studi di architettura di Fabio Nonis e Maurizio Canepa, ha una superficie di vendita su due piani, complessivamente doppia rispetto al super di Albaro.

Occhi puntati sulla viabilità. Esselunga San Benigno è di fatto un polo commerciale vero e proprio, vista anche l’esistenza di un doppio parcheggio: 260 posti si trovano sotto il supermercato mentre altri 270 sono in una struttura distaccata, pluripiano, con accesso solo da via Albertazzi.

Nuova Esselunga a San Benigno

Il parcheggio pubblico pluripiano è collegato al negozio tramite una passerella pedonale coperta in acciaio e vetro, alzata a oltre 5 metri d altezza da terra. Su via Albertazzi, dove è stato allestito un nuovo impianto semaforico con attraversamento pedonale a piano strada, all’altezza della passerella, si trovano anche due svincoli di ingresso e uscita di entrambi i parcheggi: questo potrebbe rappresentare l’aspetto più critico sul fronte della viabilità, soprattutto nei giorni di maggiore intensità di imbarchi e sbarchi in porto e in vista dei nuovi cantieri stradali e ferroviari.

“La Liguria ha ancora un alto potenziale per noi”, così Gabriele Villa, direttore generale di Esselunga alla vigilia dell’inaugurazione. “La nostra è un’azienda che ha 186 punti vendita considerando questo, e comunque a livello nazionale siamo tra quelli che ne hanno meno, il nostro obbiettivo è quello di continuare a crescere dunque nelle regioni dove siamo già presenti”.

A Genova è in corso l’iter per lo sbarco di Esselunga anche a Sestri Ponente, ma tra concessioni e ricorsi i tempi non sono imminenti. “Per Sestri Ponente non abbiamo idea delle tempistiche, ci sono tanti interessi di Esselunga in atto su molti territorio e non possiamo dire per ora quando verranno a maturazione”.

L’apertura di Esselunga San Benigno arriva dopo mesi, anni, di polemiche e battaglie legali. Con i ricorsi tentati dai commercianti e da Coop – che a poche decine di metri ha il suo iper del Terminal Traghetti – e gli attacchi politici nei confronti di Toti e Bucci.

Non sono mancati anche altri imprevisti, sulla strada tortuosa verso l’inaugurazione: dal collassamento di una soletta nel parcheggio (per fortuna senza feriti gravi), avvenuto il 10 maggio, a una fuga di gas, al ferimento di un operaio nel crollo di un cancello.

Basso impatto energetico. L’edificio, realizzato in classe energetica A2 è dotato di un impianto fotovoltaico per 1 produzione di energia da fonti rinnovabili ed è collegato alla rete cittadina teleriscaldamento. La facciata del negozio presenta un grande telaio in acciaio, in parte vetrato e in par tamponato con reti metalliche. A questi interventi si aggiungono uno scenografico giardino pensile di 1.000 metri quadri sul tetto dell’edificio (non sarà calpestabile né aperto al pubblico), e inoltre, 135 fioriere in plastica riciclata a contenere piante arbustive e più di 100 mq di verde pensile estensivo.

Al primo piano dello store, in prossimità dell’ingresso, si trova il Bar Atlantic, 110 posti a sedere. All’interno del negozio anche un’enoteca e una parafarmacia. L’Esselunga di Genova San Benigno sarà aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.