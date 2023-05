Errate istruzioni sul macchinario che si sganciò: due indagati dalla Procura per la morte di un operaio sulla A26

Genova. La procura di Genova ha indagato due persone per la morte di Luciano Sanna, schiacciato dal mezzo usato per ispezionare i viadotti nel novembre 2020 vicino a Masone (Genova), in A26.

Secondo il pubblico ministero Arianna Ciavattini, le istruzioni del by-bridge, scritte in tedesco, erano sbagliate e per questo il mezzo si sarebbe inclinato per poi sganciarsi e schiacciare Sanna. Nel registro degli indagati sono finiti il legale rappresentante e l’amministratore delegato della Moog gmbh, la ditta tedesca che ha costruito il mezzo. Dalle indagini degli ispettori dello Psal, l’ufficio di prevenzione e salute negli ambienti di lavoro coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio, e dall’ingegnere Marco Sartini, la macchina non aveva difetti di fabbricazione ma le istruzioni erano sbagliate perché non chiarivano come fare le manovre nella fase di maggiore estensione in verticale. Dopo quell’incidente il manuale era stato riscritto.

L’incidente si verificò poco prima del crollo della galleria Bertè, sempre sulla A26. Le ispezioni erano partite dopo il crollo del ponte Morandi e da lì a poco la procura di Genova aveva aperto un fascicolo parallelo sui controlli.

Sanna, 54 anni originario della Campania ma residente a Genova, era rimasto schiacciato dal macchinario ed era morto sull’ambulanza. Lavorava per la Bral, un’azienda di Pegli che si occupa di riparazioni e interventi urgenti. L’incidente era avvenuto poco prima delle 23, visto che le ispezioni con gli ingegneri, venivano fatte a tarda ora con la chiusura del tratto autostradale interessato. Il fascicolo in un primo momento era finito sulla scrivania del pm Stefano Puppo che aveva iscritto una decina di persone.