Elezioni Sestri Levante, Solinas chiude la campagna elettorale: “Noi il vero cambiamento”.

Sestri Levante. Questa sera, a partire dalle ore 20:30, l’incontro con i cittadini e la festa di chiusura della campagna elettorale in piazza Bo.

“Domenica e lunedì, con il proprio voto, ogni cittadino di Sestri Levante ha un’occasione unica: poter cambiare amministrazione dopo diversi decenni a senso unico ed avere finalmente una ventata d’aria nuova in Comune. Il cambiamento che noi rappresentiamo porterà a Sestri quell’entusiasmo e quella freschezza necessari per tornare a far crescere la città che amiamo e in cui viviamo, per liberare e valorizzare le tante energie e competenze soffocate in questi anni, per sostenere in maniera adeguata il tessuto produttivo e imprenditoriale, le famiglie, i giovani, gli anziani, le persone fragili e in difficoltà. La nostra sarà una Sestri davvero per tutti” dice il candidato sindaco Francesco Solinas.

E prosegue: “La nostra amministrazione sarà trasparente, imparziale, competente e non avrà conflitti d’interesse, sarà vicina ai bisogni dei cittadini e sarà sempre presente nei quartieri e nelle frazioni, non solo nel periodo elettorale. Manterremo ovviamente quanto di buono è stato fatto, ma porteremo anche quel cambiamento di persone e di metodo che moltissimi cittadini avvertono come necessario per superare l’attuale sistema di gestione del potere, che anche in questi ultimi giorni promette le cose già promesse e mai realizzate in tutti questi anni e che prende idee e progetti dalle nostre proposte”.

“Desidero perciò ricordare i punti fondamentali del nostro programma: un Comune aperto e sempre disponibile nei confronti dei cittadini; la condivisione e il confronto sulle scelte amministrative, che concretizzeremo anche attraverso l’istituzione dei Consigli di frazione e di quartiere e la programmazione di incontri periodici con le varie aree della città; la manutenzione, pulizia e cura puntuale del territorio, delle strade, delle piazze, del verde pubblico” continua ancora.

Poi Solinas spiega: “Altro capitolo centrale è quello delle politiche sociali: vi sarà maggiore sostegno alle famiglie, con la revisione della fiscalità comunale per ridurre il carico sui nuclei famigliari, in particolare la tassa sui rifiuti che è nostro obiettivo abbassere del 10%. Per quanto riguarda la sanità: negli ultimi dieci anni si doveva fare di più per l’ospedale di Sestri Levante; per questo mi impegnerò personalmente affinché quanto la Regione ha previsto per rinforzare il nostro nosocomio sia attuato bene e presto. Lavoreremo per il consolidamento e lo sviluppo turistico, elevando la qualità dell’offerta con varie misure, affinché Sestri si presenti sempre al meglio per residenti e ospiti. Realizzeremo importanti opere pubbliche, tra cui, con il sostegno della Regione Liguria che ha già disposto il finanziamento della progettazione, la nuova strada industriale Arinox-Fincatieri che consentirà di eliminare il passaggio del traffico pesante dal centro di Riva Trigoso. Cercheremo inoltre di ottenere le risorse per il nuovo ponte della Pestella. Infine, e non certo ultime, desidero ricordare le attività legate all’ordinaria amministrazione e l’attenzione alle finanze comunali, che pur presentando un avanzo sono appesantite dall’elevato indebitamento derivante dai numerosi mutui accesi, fra i quali vi è, da ultimo, quello da 1.900.000 euro per la bonifica della discarica di Ca’ da Matta, che a dire dell’ex sindaca Valentina Ghio non sarebbe costata un euro in più ai cittadini e che determinerà un secondo ulteriore aumento della TARI, che a luglio arriverà con un primo aumento nelle nostre case”.

“Quello che di certo non ripeteremo saranno gli errori di gestione che hanno portato alla nota vicenda del verbale da oltre 500.000 euro da parte della Guardia di Finanza a carico di Mediaterraneo Servizi per omessa fatturazione IVA negli ultimi cinque anni e per il quale il Comune ha indicato alla sua società in house di aderire al condono fiscale al fine del pagamento della sanzione ridotta. Non è questo il nostro modello. E’ arrivato il tempo del cambiamento: quel cambiamento che il 14 e 15 maggio è diventato finalmente possibile e che il 28 e 29 maggio può diventare realtà. Con il sostegno di ciascuno di noi” conclude Solinas.