Elezioni Sestri levante, Massucco: “Squadra rinnovata, coinvolgimento e energie fresche e pronte a fare crescere la nostra comunità, con ascolto e determinazione”

Sestri levante. “Il rinnovamento si realizza con le persone, e con il metodo con cui si decidono le scelte fondamentali. Voglio applicare un metodo trasparente con i cittadini, sicuramente innovativo: ho deciso di presentare alcune anticipazioni sulla futura squadra che auspico sarà al lavoro già dalla prossima settimana”. Lo dichiara il candidato sindaco di centro sinistra Marcello Massucco in vista del ballottaggio a Sestri levante.

“Nella mia Giunta saranno presenti persone nuove e radicate che hanno ottenuto un ampio consenso elettorale: Roberto Montanari e Gabriele Ovindo ricopriranno importanti ruoli nell’Amministrazione di Sestri Levante. Hanno le giuste caratteristiche – competenza, ascolto, presenza – per seguire la cura della comunità, del territorio, delle persone – aggiunge – Sestri Levante è riconosciuto da tutti come un Comune all’avanguardia sui servizi sociali, il volontariato, l’associazionismo: temi gestiti con grande attenzione nello scorso mandato. Ho chiesto quindi a Lucia Pinasco di continuare ad occuparsi di Sestri Levante e di fare parte della nostra squadra: il suo contributo all’Amministrazione sarà utilissimo per la città”.

“Credo inoltre nella necessità di fare grande gioco di squadra, con il coinvolgimento attivo di tutti i dieci consiglieri di maggioranza: occorre valorizzare in consiglio competenze importanti su temi specifici. Anticipo quindi la delega a Mauro Battilana per seguire Agricoltura e Sentieristica, con un budget annuale destinato a questo tema strategico per il futuro della città. Cosi come penso ad Angelo Pittaluga, avvocato esperto in diritti umani e sui temi dell’inclusione sociale, a cui delegherò le politiche di Partecipazione della città per coinvolgere ogni cittadino nelle scelte amministrative che ci attendono. Ascoltare e accorciare le distanze dovrà essere un punto centrale. Amministrare una città, una comunità complessa non può essere fatto da una sola persona al comando: è un lavoro di squadra, una squadra in grado, se i cittadini ci daranno fiducia, di continuare a far crescere Sestri, con umiltà e partecipazione.”