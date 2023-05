Elezioni Sestri Levante, Massucco: “Solinas cambia idea sul futuro dell’ospedale”

Genova. “Mi spiace rilevare che il mio avversario al ballottaggio Solinas abbia cambiato idea pure sull’ospedale. Qualche settimana fa in un confronto pubblico, quelli da cui oggi sfugge, aveva sostenuto di volersi battere come un leone per difendere l’ospedale di Sestri. Adesso leggo dalle sue ultime dichiarazioni che ha vinto la linea del suo principale consigliere, Claudio Muzio, cioè quella secondo cui bisogna seguire per Sestri il piano sociosanitario proposto da Toti”. Lo scrive Marcello Massucco, candidato sindaco di Sestri Levante al ballottaggio.

“Quel piano socio sanitario – prosegue – continuazione di quello che nel passato, sostenuto proprio da Muzio, ha portato l’ospedale di Sestri a perdere quattro reparti; quello che ora, ad esempio, accorpa la centrale del 118 di Lavagna a Genova e che non dà alcuna garanzia di rilancia del nostro polo ospedaliero e della sanità pubblica. Una prospettiva che i sindaci del Tigullio, di ogni colore, contrastano. A Solinas il piano per Sestri e il Tigullio andrebbe bene. A noi no”.

“Noi – continua Massucco – ci batteremo sul serio per la sanità pubblica del territorio, nell’interesse dei cittadini, senza farci imporre la linea da Genova o da Casarza, ma chiedendo investimenti, lo sblocco delle liste d’attesa, più personale, l’arrivo di nuove specialità e la valorizzazione di quelle esistenti in grado di rilanciare davvero il nostro ospedale, un polo che in questi anni la Regione, con Muzio in testa, ha svuotato”.