Elezioni Sestri levante, Massucco: “A Riva Trigoso nuova viabilità per il traffico pesante e più parcheggi”

Sestri levante. “Tra le opere essenziali per il futuro della della nostra città c’è il progetto alleggerimento del traffico pesante legato a Fincantieri e Arinox dal centro di Riva. Vogliamo portare avanti velocemente questo percorso che avrà forti ricadute positive sulla viabilità e sulla vivibilità dei residenti e non solo, per tutelare la mobilità e il diritto al posteggio dei residenti”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Massucco

“In questi ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha portato avanti un lavoro prezioso in questo senso con il progetto di fattibilità della nuova viabilità, raggiungendo accordi importanti con Rfi e con le aziende interessate.

Un risultato storico per la frazione di cui si parla da decenni, e che il Comune di Sestri Levante ha raggiunto, lo scorso marzo, con un protocollo d’intesa che sancisce ufficialmente questa nuova opportunità per la mobilità cittadina con l’approvazione della nuova viabilità d’accesso a Riva Trigoso” prosegue.

“Oggi occorre uno scatto in avanti e io lavorerò con determinazione a questo obiettivo chiedendo percorsi di formazione con gli enti del territorio per garantire percorsi di assunzione di persone residenti nel Tigullio – conclude – Le ricadute occupazionali sul territorio sono un punto fermo del percorso in atto. Richiederò inoltre, così come è previsto dal protocollo, la realizzazione di ulteriori posti auto nelle diverse aree che Fincantieri ha a disposizione. In particolare faccio riferimento alle aree limitrofe allo stabilimento. Nuovi parcheggi che potranno essere utilizzati dai lavoratori e che, allo stesso tempo, potranno garantire più posti auto liberi nella frazione per i residenti, oltre che un ulteriore polmone per le auto nei fine settimana estivi”.

Accanto a tutto questo partirà a breve il progetto per la riqualificazione della passeggiata mare di Riva Levante. Seguiremo con attenzione anche questo progetto ottenuto con il finanziamento dei fondi Pnrr e che rappresenta un miglioramento importante per Riva. Nel bando per l’appalto del progetto è stata prevista anche una nuova pavimentazione per via Colombo adatta a essere carrabile in modo che la pedonalizzazione della via sia possibile solo ed esclusivamente solo se sarà la frazione a richiederlo e comunque a realizzazione avvenuta della nuova strada alternativa per il traffico pesante”.