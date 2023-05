Elezioni amministrative, endorsement social di Toti per Di Muro e Solinas

Genova. Dopo il primo turno e in vista del ballottaggio delle elezioni amministrative il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, leader di Cambiamo, anche con un post social lancia il proprio endorsement ad alcuni dei candidati.

“Adesso è il momento della serietà e della responsabilità. Il nostro compito è dare alle città le amministrazioni più coerenti con la nuova Liguria che stiamo costruendo. Quindi ogni elettore che si riconosce nel progetto di crescita e modernizzazione del nostro territorio deve lasciarsi alla spalle dispute locali, incomprensioni, legittime differenze e interessi di partito e votare convintamente i candidati che più rappresentano la nuova Liguria di questi anni. E sono Flavio Di Muro a Ventimiglia e Francesco Solinas a Sestri Levante”, scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

Il ballottaggio a Sestri Levante vede per ora in vantaggio il candidato Marcello Massucco, “erede” dell’amministrazione Ghio pur senza il simbolo del Pd, intorno al 35% delle preferenze. Tra gli sfidanti ha avuto la meglio Francesco Solinas, sostenuto da tre liste civiche ma anche dal capogruppo di Forza Italia in Regione Claudio Muzio e da alcuni esponenti locali della Lega. E’ rimasto dietro il giornalista Diego Pistacchi, che alle spalle vantava l’intera coalizione di centrodestra con tanto di simboli di partito.

A Ventimiglia in testa c’è Flavio Di Muro (centrodestra) seguito da Gabriele Sismondini (centrosinistra). Fuori dai giochi Gaetano Scullino, ex sindaco sfiduciato nel corso del mandato.