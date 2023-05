Elezioni amministrative, al voto Sestri Levante, Camogli e Montoggio: l’affluenza alle 19

Genova. Nelle 23 sezioni aperte per il Comune di Sestri Levante, alle 19, secondo i dati del ministero dell’Interno, ha votato il 34,06% degli aventi diritto. Il dato di cinque anni fa era di 46,13% ma si era trattato di un unico giorno di votazione.

A Montoggio (due sezioni) ha votato – alle 19 di domenica – il 35,76% degli elettori. Nel 2018 il dato era stato di 31,18%. Il dato relativo a Camogli, dove ci sono sette sezioni, vede essersi recati alle urne il 28,48% degli aventi diritto, mentre nel 2018 alla stessa ora erano 43,35.

Questi sono i tre Comuni della provincia di Genova dove si vota per le elezioni amministrative 2023. Urne aperte da oggi, domenica, fino alle 23 di questa sera e poi di nuovo domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Ventitré i Comuni al voto in Liguria.

Sestri Levante. La sfida più significativa politicamente è quella nella “città dei due mari”. I progressisti si giocano una delle poche roccaforti rimaste in Liguria (insieme a Savona) tanto che nei giorni scorsi è arrivata anche la segretaria Pd Elly Schlein per sostenere Marcello Massucco, chiamato a proseguire il successo di erede della ex sindaca Valentina Ghio, che è anche segretaria regionale del partito, eletta in parlamento.

L’ex amministratore unico di Mediaterraneo Servizi, che si presenta senza simboli di partito ma con cinque liste civiche: Sestri in Movimento, Sinistra in Comune, Sestri un passo avanti, Progresso per Sestri e Partecip@TTIVA. Sul fronte del centrodestra ci sono due candidati. Uno è il giornalista Diego Pistacchi che vanta l’appoggio di una formazione civica (Sestriamo), Fratelli d’Italia e una terza lista che riunisce i simboli di Forza Italia, Lega e Udc.

Su posizioni più centriste l’ingegnere dell’Amt Francesco Solinas, sostenuto da Sestri per tutti, Noi per Solinas sindaco e Francesco Solinas sindaco: in campo per lui anche Claudio Muzio, unico consigliere di Forza Italia in Consiglio regionale. Per Unione Popolare c’è Nicola Rollando. Completano lo scacchiere tre candidati civici: Gian Franco Scartabelli (Segesta Domani), Giorgio Calabrò (Sestri al Centro) e Francesco Muzio (Noi con Te).

A Camogli sono 5.761 gli aventi diritto al voto. Tre sono gli aspiranti alla poltrona di sindaco, tutti sostenuti da liste civiche: Maurizio Castagna (Camogli Futura), il più vicino all’amministrazione uscente e di estrazione progressista; Giovanni Anelli (Per la nostra città) e Giuseppe Maggioni (Camogli Civica). Nessun ballottaggio, il primo classificato vince al primo turno.

A Montoggio sono in 1.882 ad avere la scheda elettorale. Si ricandida il sindaco uscente Faustino Mauro Fantoni (Montoggio Insieme) sfidato da Sabrina Ogemini (Montoggio anch’io) e da Ada D’Onofrio (Progetto comune Montoggio). Anche in questo comune non ci sarà ballottaggio.

Guardando oltre la provincia di Genova, in Liguria saranno molto seguite dal punto di vista politico le sfide dell’estremo Ponente. A Imperia il centrodestra si è ricompattato intorno a Claudio Scajola (che non ha voluto simboli di partito ed è sostenuto da tre liste civiche), Fratelli d’Italia ha scaricato Luciano Zarbano che si presenta comunque da solo, centrosinistra e M5s corrono divisi (rispettivamente con Stefano Semeria e Ivan Bracco), quinto candidato il civico Enrico Lauretti. A Ventimiglia, comune simbolo dell’emergenza migranti al confine con la Francia, ci riprova il sindaco uscente Gaetano Scullino (ex Psi e Forza Italia, oggi supportato da Dc e due liste civiche) mentre il centrodestra supporta con cinque liste l’ex deputato leghista Flavio Di Muro. Per il centrosinistra c’è Gabriele Sismondini, poi i civici Maria Spinosi, Tiziana Panetta e Roberto Parodi.