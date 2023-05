Eccellenza: Sestrese retrocessa in Promozione, non basta un pareggio in rimonta con la Lavagnese (2-2)

Sestrese-Lavagnese 2-2 (73′ Bazzurro, 90′ Montemagno – 21′ Lombardi, 61′ Righetti)

Genova. Nella trentaquattresima e ultima giornata del campionato regionale calcistico di Eccellenza la sfida del campo “Piccardo” di Borzoli tra Sestrese e Lavagnese termina 2 a 2.

I verdestellati acciuffano il pareggio in rimonta al novantesimo, ma l’aritmetica della classifica consegna ai locali un epilogo amaro. La Sestrese, chiudendo terzultima con 30 punti, retrocede infatti in Promozione seguendo le sorti di Canaletto e Finale. Rapallo e Voltrese disputeranno invece lo spareggio Play-out.

Gli ospiti levantini di contro, ormai sicuri del secondo posto in classifica, aprono le marcature nel primo tempo con Lombardi. Attorno all’ora di gioco la squadra allenata da mister Ruvo raddoppia con Righetti (22° gol in campionato per il bomber della Lavagnese, il quale si laurea capocannoniere del torneo).

A un quarto d’ora dal termine i genovesi accorciano le distanze grazie Bazzurro. Al novantesimo, poco prima della segnalazione del recupero, è dunque il subentrato Montemagno a fissare il risultato in parità

La Lavagnese giocherà la semifinale Play-Off nazionale contro la vincente tra Biellese e Borgomanero (girone A Eccellenza piemontese). In palio, la finale per potere salire in Serie D.

Formazioni iniziali:

Sestrese: Cannavò, Bertola, Palmisano, Marino, Ansaldo, Padovan, Ivaldi, Caramello, Mura, Sighieri, Bazzurro.

A disp. Parise, Castelli, Audel, Cappadona, Zanoli, Montemagno, Lanza, Piraino, Revello. All. Catania

Lavagnese: Agosta, Kruhs Zulian, Magonara, Avellino, Sanguineti, Romanengo, Trocino, Berardi, Righetti, Lombardi, Tagliavacche

A disp: Massa, Scorza, Garbarino, Zavatto, Carlet Mendes, Orvieto, Lupo, Lauro, Camara. All. Ruvo

Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia). Assistenti: Noureddine Benou e Davide Borgo (Genova)