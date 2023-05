Eccellenza, Play-Off nazionali: l’avversario della Lavagnese sarà il Borgomanero

Lavagna. Nella giornata odierna la Lavagnese ha disputato l’ultima partita della stagione regolare del campionato calcistico regionale di Eccellenza ligure. Ultimo atto compiuto sul terreno di gioco di Genova Borzoli, dove i bianconeri hanno pareggiato 2 a 2 in casa della Sestrese.

I levantini, già certi del secondo posto e dell’accesso ai Play-Off nazionali per provare a salire in Serie D, attendevano di sapere quale fosse l’avversaria della loro semifinale.

La squadra allenata da mister Ruvo aveva quindi più di uno sguardo rivolto in Piemonte, dove in serata si è disputato lo spareggio per decretare la formazione rivale dei liguri estratta nel tabellone.

Tra Biellese e Accademia Borgomanero, hanno prevalso gli ospiti novaresi, grazie a una vittoria esterna 2 a 4 dopo i tempi supplementari.

Lavagnese dunque impegnata in trasferta all’andata a Borgomanero domenica 28 maggio. Ritorno previsto al “Riboli” di Lavagna il 4 giugno.