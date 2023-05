Dopo il funerale celebrato dal Genoa, la Samp vuole dimostrare di essere viva: il Milan la attende al Meazza

Genova. Onorare la maglia e il campionato fino all’ultimo. È questo l’imperativo della Sampdoria dopo la matematica retrocessione in serie B, ma questa sera non sarà semplice. Ad attenderla, infatti, il Milan che, dopo la doppia sconfitta nell’Euroderby e la conseguente eliminazione dalla Champions, è a caccia di punti importanti per poter ancora ambire, la prossima stagione, alla Coppa dalla “grandi orecchie”.

Per farlo i rossoneri non dovranno commettere altri passi falsi, come la sconfitta nello scorso turno con lo Spezia, e sperare in qualche errore della Lazio, ora quarta forza del campionato, a 4 punti dalla squadra di Pioli.

Ma se la qualità del Milan è superiore, è anche vero che i rossoneri dovranno fare i conti anche con molte assenze. Oltre a Bennacer, operato negli scorsi giorni, e a Zlatan Ibrahimović, ci sono tre infortunati dell’ultimo minuto: Aster Vranckx, Divock Origi e Ante Rebić. Tre giocatori che probabilmente Pioli non avrebbe utilizzato come titolari, ma che sarebbero potuti subentrare a partita in corso per dare forze fresche alla squadra, che ora in attacco non ha soluzioni alternative e scarseggia anche a centrocampo.

La Sampdoria, dal canto suo, vuole dimostrare di essere ancora viva, soprattutto dopo il “funerale” celebrato ieri dai tifosi del Genoa che, attraverso sfottò, travestimenti e addirittura veri dromedari, hanno ironizzato sulla situazione attuale del club blucerchiato. Non solo per quanto riguarda la classifica, ma anche il possibile fallimento. Da questo punto di vista, questi sono giorni decisivi: a breve si attende una risposta delle banche rispetto al piano di ristrutturazione del debito, da 200 a 100 milioni di euro. Una risposta che permetterà di capire se ci sono ancora margini per salvare il club iscrivendolo alla Serie B, oppure si dovrà ripartire dalla D.

Il 26 e 29 maggio è stata convocata l’assemblea degli azionisti della società. E in quella sede chi ha realmente ha deciso di sferrare l’assalto decisivo dovrà manifestarsi senza dubbio mettendo sul piatto le cifre dell’investimento. Tre sono gli interessati: il Ceo di Merlyn Alessandro Barnaba, la Wrm Group di Raffaele Mincione e la Aser Ventures di Andrea Radrizzani.

Ma tornando al calcio giocato, ecco le probabili formazioni di questa sera. Mister Stankovic dovrebbe optare per il 3-5-2 con Ravaglia in porta, Gunter, Nuytinck, Amione in difesa, nel quintetto di centrocampo Zanoli, Winks, Rincon, Djuricic e Augello, e in attacco la coppia Gabbiadini – Quagliarella.

Il Milan dovrebbe rispondere con il solito 4-2-3-1 formato da Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

A dirigere l’incontro sarà Francesco Fourneau della sezione Roma 1. Al Var invece Antonio Di Martino di Teramo.

Nove in totale i diffidati: per la Sampdoria Amione, Djuricic, Günter, Léris e Murillo (oltre a Stankovic); per il Milan Kalulu, Kjaer, Pobega e Rebic.

La partita, in programma questa sera la Meazza alle ore 20:45, sarà visibile su Dazn e Sky Sport.