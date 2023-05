Donna si ustiona con l’olio bollente sul 50% del corpo: ricoverata al Villa Scassi

Imperia. Una donna di 46 anni è rimasta gravemente ustionata al 50 per cento del corpo a causa dell’olio bollente che stava scaldando in un pentolino presso la sua abitazione nel centro storico di Camporosso, in provincia di Imperia.

A soccorrere la donna è stato il personale sanitario del 118, accorso con un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, che ha accompagnato la 46enne al campo Raul Zaccari, attrezzato per l’atterraggio notturno dell’elisoccorso Grifo.

E’ successo intorno alle 21. Vista la gravità delle ferite riportate, la donna è stata elitrasportata nel centro per grandi ustionati di Genova.