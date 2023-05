Don Gallo, dieci anni dalla sua morte. Fratoianni (Sinistra italiana): “La sua mancanza la sente tutto il paese”

Genova. A dieci anni dalla scomparsa, oggi il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ricorda Don Andrea Gallo: “Oggi a 10 anni di distanza sentiamo ancor di più la sua mancanza, in un Paese in cui gli umili sono colpevoli di essere umili e fanno la guerra ai poveri e non alla povertà”.

Una mancanza che viene avvertita ancora di più “da chi gli ha voluto bene e dalla sua comunità, oltre che da tutta la sua Genova”. Il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra ha anche pubblicato un video sui social.

“Ma la sua mancanza la sente anche questo Paese – prosegue il leader di SI – un’Italia dove gli ultimi sono diventati i colpevoli di essere ultimi, e in cui quotidianamente scatenano una guerra ai poveri invece che alla povertà. Un Paese pieno di moralismo e di ipocrisia che dispone la punizione per ogni differenza e per ogni marginalità. Oggi Don Gallo sarebbe utile a tutti e a tutte noi – conclude Fratoianni – ma anche a questo Paese. Ci manca tanto, Viva Don Gallo”