Domenica il varo del nuovo “ponte del Papa” a due piani: così migliorerà la viabilità di Genova

Genova. Sarà varato domani (domenica) intorno alle 18.00 il nuovo “ponte del Papa” alla foce del torrente Polcevera, l’opera più iconica tra gli interventi infrastrutturali previsti per potenziare la viabilità del porto di Genova. Lungo 98 metri e pesante 3.800 tonnellate, sarà dotato di due piani per funzionare contemporaneamente da prolungamento della sopraelevata portuale e di via della Superba, permettendo così un accesso più fluido ai varchi portuali e togliendo mezzi pesanti dalle strade della città. Piuttosto evidente, dal punto di vista estetico, la somiglianza col ponte di Port Island in Giappone.

Dopo il varo della campata centrale resteranno da completare le campate di levante e di ponente, oltre alle finiture. L’apertura al traffico del “primo piano” è prevista entro fine agosto. Grazie alla struttura ad arco con impalcati a due livelli sovrapposti che permette di superare gli 85 metri di alveo del Polcevera, metterà a disposizione dei mezzi in transito nel bacino portuale di Genova Sampierdarena quattro corsie di marcia sull’impalcato in quota e altre due corsie a raso, predisposte per poter essere raddoppiate nei casi di emergenza. L’opera migliorerà anche la compatibilità idraulica e risolverà l’interferenza con i binari che si innestano sulla linea Sommergibile.

L’intervento fa parte della cosiddetta opera A del piano straordinario aggiudicato all’impresa Pizzarotti, per un valore complessivo di 150 milioni di euro e cantieri da terminare nel 2025.

La realizzazione, a opera dell’impresa specializzata Rizzi, ha previsto la sagomatura di lamiere piane tramite complesse procedure di assemblaggio e saldatura all’interno della sede operativa di Vezza d’Oglio, in provincia di Brescia, per poi essere trasportati e successivamente assemblati nelle aree di cantiere.

Alla cerimonia in cantiere saranno presenti, oltre al presidente dell’Autorità di sistema portuale Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’amministratore delegato dell’impresa Pizzarotti & C. Carlo Luzzatto. L’opera sarà illustrata da Fabrizio Mansueto della direzione tecnica dell’Autorità di sistema portuale.

Un rendering del nuovo ponte del Papa

LE MODIFICHE AL TRAFFICO

Fino alle 7.00 di lunedì 15 maggio sono interdette al traffico via della Superba e la strada di accesso al Varco di Ponente. L’ingresso e l’uscita per i mezzi diretti o provenienti dal Terminal Erzelli nella fascia oraria 18:00 – 22:00 della giornata di venerdì 12 maggio sarà comunque garantito tramite l’ausilio di movieri.

Dalle 7.00 di lunedì 15 maggio alle ore 7.00 di martedì 16 maggio, saranno interdette al traffico il tratto di Via della Superba davanti all’ingresso dell’area di assemblaggio del ponte e il tratto dalla rotatoria Luigi Tenco al ponte di cantiere in direzione porto. L’accesso alle aree operative sarà garantito attraverso il bypass stradale realizzato; i mezzi in uscita potranno raggiungere la Guido Rossa attraverso la strada che collega Viale Africa alla rotatoria della Fiumara.

Dalle 7.00 di martedì 16 maggio alle ore 24.00 di lunedì 2 ottobre, rimarrà chiuso al traffico il tratto di Via della Superba davanti all’ingresso dell’area di assemblaggio del ponte. L’accesso al porto sarà garantito attraverso un bypass; i veicoli provenienti dalle aree operative, così come i veicoli provenienti da Via della Superba, potranno raggiungere la rotatoria Luigi Tenco attraverso un percorso alternativo.

Qui sono visibili tutti i percorsi alternativi