Distrutta dall’incendio la “casa degli attori” alla Maddalena, quartiere e amici lanciano una raccolta fondi

Genova. In quella mansarda all’ultimo piano di un palazzo del centro storico, la vista sui tetti della città vecchia, le travi di legno e le finestre all’antica, si è parlato, cantato, suonato, recitato. Da quando, nel pomeriggio di martedì 9 maggio, quell’appartamento è stato distrutto dalle fiamme è diventato per tutti “la casa degli attori”.

Dentro ci abitavano Aleph Viola e Deniz Özdoğan. Lui laziale di origine, genovese d’azione, diplomato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile, una parte nella serie Suburra e tanti concerti in giro per la Liguria e non solo. Lei, è turca naturalizzata italiana, ha recitato con i più grandi registi di teatro e nel 2016 è stata una dei tre artisti scelti dall’Ambasciata Turca come rappresentante della cultura turca in Italia insieme a Ferzan Ozpetek e Serra Yılma.

Genova24 l’aveva intervistata in occasione del tragico terremoto dello scorso febbraio.

L’appartamento distrutto è di proprietà di un altro attore, Marcello Cesena, comico genovese noto per essere stato parte dei Broncoviz con Dighero, Signoris e Crozza e poi per le gag con la Gialappas’ Band intitolata Sensualità a corte. Più recentemente ha diretto Carla Signoris nello spot della Regione Liguria dedicato alla sanità.

“Abbiamo perso tutto”, diceva ieri Aleph Viola, un po’ spaesato, in pantaloni della tuta e canotta, agli amici arrivati in massa in via Della Maddalena, anche loro attoniti mentre osservavano in alto le fiamme mangiarsi il tetto, le persiane, i libri, i mobili, e tutto il resto.

Sono proprio quegli amici che nelle ultime ore hanno lanciato una raccolta fondi a sostegno dei ragazzi. L’iniziativa è stata subito sposata dal quartiere attraverso Ama – Associazione Abitanti Maddalena.

“Anche noi come associazione di abitanti del quartiere vogliamo contribuire a promuovere la raccolta fondi spontanea che è partita dai tanti amici e amiche di Aleph e Deniz, la famiglia più colpita da questa tragedia”.

Nel messaggio che sta circolando viene fornito il codice Iban dell’attrice (IT29U3608105138208342908355,

Intestataria DENIZ OZDOGAN. Causale: DONAZIONE).

Dall’associazione Ama aggiungono: “Ci rendiamo inoltre disponibili a raccogliere le esigenze delle altre famiglie colpite dall’incendio e a renderci parte attiva per recuperare beni e raccoglierli presso la nostra sede Associativa di Via della Maddalena 48 A”.

“Il mio cuore quasi scoppia da questa incredibile ondata di solidarietà – commenta Deniz Özdoğan, l’attrice turca residente in uno degli appartamenti andati completamenti distrutti dalle fiamme – non trovo parole per ringraziare per tutto l’amore che ci sta circondando. Sono solo incredibilmente grata”.

E aggiunge: “Non abbiamo più nulla, ma ci sta arrivando una forza enorme per ripartire, per trasformare anche questa esperienza in un nuovo miracolo. Genova si sta manifestando come la città più generosa e solidale che abbia mai conosciuta. Non ho proprio parole

Intanto la procura di Genova ha aperto un’inchiesta per incendio colposo. I vigili del fuoco hanno consegnato una prima relazione in cui si esclude l’ipotesi dolosa ma in cui non vengono ancora chiarite le cause. L’appartamento da cui è partito l’incendio è stato sequestrato.