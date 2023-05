Diga Genova, PD: “Giusto demolire tutta la diga vecchia. Occasione per rivedere il progetto della nuova e renderlo più sostenibile”

Genova. “Condivido la proposta dell’abbattimento della vecchia Diga Galliera De Ferrari in vista della costruzione di quella nuova come suggerito da subito dall’ingegnere Piero Silva e ora proposto dal Viceministro alle Infrastrutture Edorado Rixi” così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo le dichiarazioni di Rixi sull’abbattimento della vecchia Diga in cui ha chiesto di rimuovere tutti i vincoli posti dalla Sovrintendenza.

“La Nuova Diga di Genova è un’opera strategica e fondamentale per la città e per tutto il Paese: serve coraggio e lungimiranza. Procedendo al completo abbattimento del vecchio manufatto – fra l’altro una parte ha già ceduto e nel tempo, inesorabilmente, sarà questo il destino dell’intera struttura – si creerebbero le condizioni per rivedere il progetto alla luce delle osservazioni sollevate dall’ingegnere Silva e da altri tecnici” e prosegue.

Poi conclude: “In questo momento ci troviamo difronte a un’opera i cui costi già enormi sono in indefinita crescita; i tempi di costruzione molto più lunghi di quelli promessi (il 2026 è una scadenza tecnicamente improbabile) e soprattutto piena di incognite progettuali che potrebbero addirittura mettere a rischio nel tempo la stessa tenuta della nuova diga. Ricordo che i progettisti, gli stessi del Mose di Venezia, non hanno mai risposto ai dubbi sollevati dall’ex direttore tecnico del gruppo project management del Rina. L’abbattimento del vecchio manufatto è l’occasione per rivedere il progetto e renderlo più sostenibile e di certa realizzazione “.