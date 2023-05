“Diga e sviluppo portuale, quale impatto e quali benefici per la città”, il 13 maggio il convegno dei comitati del ponente

Genova. “Diga e sviluppo portuale. Quale sarà l’impatto per la città e per i cittadini? Quali i reali vantaggi e gli svantaggi per la città?”. Questo il tema del convegno organizzato dal coordinamento dei Comitati del Ponente per sabato 13 maggio 2023, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sala Mercato del Teatro dell’Archivolto (Teatro Modena) a Sampierdarena.

Il dibattito sarà affrontato con una tavola rotonda cui siederanno rappresentanti delle istituzioni e un pool di esperti in materia, tra cui Piero Silva, l’ingegnere che si è dimesso dall’incarico di project manager per la nuova diga e che ha pesantemente criticato il progetto andato a gara.

I relatori previsti sono quindi, oltre a Piero Silva, Riccardo Degl’Innocenti, esperto di portualità, i portavoce dei comitati e poi Paolo Emilio Signorini, presidente di AdSP Mar Ligure Occidentale, Giorgio Carozzi rappresentante in AdSP Mar Ligure Occidentale del Comune di Genova e Città Metropolitana e Francesco Maresca, Assessore al Porto del Comune di Genova.