“Diamanti grezzi”, gli studenti del conservatorio in concerto al circolo Pianacci

Genova. Sabato 20 maggio, alle ore 16,30, nella sala Foglino del circolo Arci Pianacci in via della Benedicta 14, l’associazione Anfossi, in collaborazione con la Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio Liguria e l’istituto comprensivo di Voltri 2 di Genova, presenta il progetto speciale Diamanti Grezzi con il concerto dell’ensemble di ottoni del conservatorio di Genova e gli studenti di tutte le classi del plesso Aldo Moro. L’ingresso è gratuito, seguirà una merenda nei locali della scuola.

È un progetto innovativo che vede coinvolti i ragazzi della scuola del Cep di Pra’, quartiere ad alta dispersione scolastica, e l’ensemble di ottoni del conservatorio Paganini di Genova. Attraverso la collaborazione con la Scuola della Pace di Sant’Egidio presente sul territorio, l’associazione ha ideato e creato un progetto musicale condiviso dalla popolazione e in particolare dalle nuove generazioni e non solo, promuovendo una divulgazione inclusiva, paritaria e in grado di coinvolgere persone di ogni età.

L’ensemble, formato da 24 elementi di diverse età, diretti da Fabiano Cudiz, creerà un ponte con i ragazzi del quartiere, mediante l’esperienza musicale. Il programma sarà vario e molto godibile, dal repertorio classico alla musca pop e di Ennio Morricone, ma anche l’inno di Mameli e un brano originale scritto dai bambini della classe terza e quarta elementare.

L’obiettivo principale è quello di sviluppare la capacità di percezione, di curiosità, di offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo, valorizzando le diverse culture di appartenenza. È successo nei giorni precedenti al concerto di sabato 20, attraverso incontri organizzati tra l’ensemble e gli studenti, coordinati dalle maestre e dai professori dell’Istituto.

Diamanti Grezzi, trasformato in modello, verrà ripetuto ogni anno e non solo al Cep di Voltri, ma anche in altri quartieri periferici genovesi, rimodulato musicalmente con proposte sempre nuove e interessanti e con nuovi attori, nel senso di partner, fermo restando naturalmente la piena e attiva partecipazione dei ragazzi e della popolazione delle zone via, via coinvolte.

La cultura, in particolare la musica, vuole quindi farsi mezzo di riscatto e d’inclusione sociale, di crescita emotiva e culturale, di “avvicinamento del centro alla periferia”, diventare un presidio irrinunciabile per la cittadinanza che abita zone troppo spesso dimenticate dagli eventi culturali e un accrescimento anche per chi organizza e porta la musica in queti quartieri della nostra citta’. Non a caso il titolo, Diamanti Grezzi, un progetto musicale ad alto valore aggiunto.