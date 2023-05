Depositi chimici, Salvini risponde all’interrogazione di Basso (Pd): “Ponte Somalia, spostamento nella logica di migliore convivenza tra città e porto”

Roma. Il senatore genovese del Partito Democratico Lorenzo Basso, vicepresidente della Commissione Ambiente e Trasporti, ha presentato due interrogazioni in Senato per denunciare le problematiche e i rischi di un possibile trasferimento dei Depositi chimici a Ponte Somalia. La prima, rivolta al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è stata esposta oggi. Il titolare del Mit ha risposto con alcune frasi che non mancheranno di irritare, ancora una volta, chi è contrario allo spostamento dell’insediamento ad alto rischio vicino all’abitato di Sampierdarena.

Anche i senatori Luca Pirondini (M5s) e Anna Maria Furlan (Pd) hanno presentato interrogazioni a riguardo, coordinandosi con il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, in prima linea su questa battaglia insieme alle Officine Sampierdarenesi. I senatori, venerdì scorso, hanno partecipato al consiglio monotematico straordinario – poi diventato un sit-in – tenuto dal municipio davanti a palazzo San Giorgio.

Tutti e tre i senatori d’opposizione hanno ribadito la “necessità del trasferimento dei Depositi chimici di Genova da Multedo”, sottolineando però “tutte le ragioni per cui sia sbagliata e pericolosa la scelta di Ponte Somalia”.

“L’insediamento dei depositi chimici a Ponte Somalia a San Pier d’Arena, zona questa che il sindaco di Genova ha individuato come l’unica soluzione da prendere in considerazione, porterebbe infatti a conseguenze dannose che metterebbero a rischio le autostrade del mare, i posti di lavoro e lo sviluppo del bacino di Sampierdarena”, si legge in una nota congiunta.

“Il sito di Ponte Somalia si trova a 300 metri dalle case e comprometterebbe le attività oggi presenti e si trova in Zona C del vincolo aeroportuale che vieta attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale. Questa collocazione – è stato spiegato dal senatore durante il question time a palazzo Madama – non risulta pertanto compatibile per questioni di carattere ambientale, sociale e occupazionale in quanto comporterebbe pesanti rischi per la salute pubblica e per la sicurezza e avrebbe ripercussioni molto negative sui traffici e sull’occupazione portuali”.

“Abbiamo 30 milioni di euro di risorse pubbliche che sono disponibili per il progetto di ricollocazione dei depositi costieri, il governo deve impegnarsi affinché tali risorse siano meglio utilizzate per salvaguardare l’interesse generale e non quello di pochi“, ha aggiunto Basso.

La risposta di Salvini: “Avanti con Ponte Somalia”. Il ministro alle Infrastrutture ha introdotto la sua risposta con una captatio benevolentiae ribadendo la centralità del porto di Genova nel Mediterraneo e in Europa. Poi è entrato nel merito: “L’Autorità di sistema portuale ha riferito che nel documento dello sviluppo del porto si trovano stralci in cui c’è scritto che questo trasferimento non comporta perdite – sottolinea il ministro leghista – è fondamentale che si tenga conto del mantenimento occupazionale e di quello dei traffici e dello sviluppo degli investimenti”.

“L’individuazione dell’area in Sampierdarena è quella sulla quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere positivo – continua Salvini – inoltre non si rilevano conseguenze negative sulla rete ferroviaria in quanto si tratta di mero ricollocamento, inoltre sono in progetto opere di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria”.

Per Salvini “a livello di sviluppo la movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti chimici è attività portuale importante, che rientra in nella multifunzionalità. Lo spostamento dei depositi chimici sono sempre stati posti nella logica di migliorare la convivenza tra le attività del porto e quelle dell’ambito urbano. L’istruttoria del 2021 si è basata su analisi tecniche e su studi ambientali senza l’aumento dei carichi ambientali – ha aggiunto – e la delibera di dicembre del comitato di gestione stabilisce che il contributo di 30 milioni di euro è destinato proprio alla sicurezza e all’incremento occupazionale. Dopo 30 anni di discussioni credo e spero che la vicenda possa giungere a una sua definitiva conclusione“.

Risposta che, non ha convinto il senatore Basso e i colleghi Pirondini e Furlan, soprattutto sul fronte della distanza dei depositi dalle case: “300 metri è meglio di 50 ma non basta” e del saldo occupazionale dell’operazione.