Depositi chimici, la Cgil: “Fare chiarezza sull’occupazione, l’opzione zero non esiste”

Genova. “L’annosa questione dello spostamento dei depositi chimici dal Ponente genovese e il progetto del tunnel subportuale devono trovare una soluzione in tempi rapidi che tenga insieme occupazione e sviluppo produttivo ed economico della città”.

Lo scrive in una nota la Camera del lavoro di Genova che, “insieme alle categorie sindacali che rappresentano lavoratrici e lavoratori direttamente coinvolti da tali processi”, chiede “all’Autorità di Sistema portuale di fare chiarezza e di mettere alla base di ogni decisione la tutela dell’occupazione e le rispettive attività produttive”.

“Dalle tante discussioni ascoltate in questi mesi non è ancora emerso cosa ne sarà dell’occupazione e in che modo se ne creerà di nuova, qualificata, normata dai Ccnl e in assoluta sicurezza – prosegue la Cgil genovese -. Al contrario si indennizzano le aziende, rischiando che tutti i costi sociali siano scaricati sui lavoratori”.

“L’interesse generale, che per il sindacato non contempla l’opzione zero, va perseguito avendo come obiettivo quello di tutelare chi lavora su quelle aree, garantendo le realtà produttive e con condizioni imprescindibili su sicurezza e sostenibilità ambientale. In una fase così delicata per il paese Genova non può permettersi di perdere posti di lavoro qualificati e se necessario lavoratrici e lavoratori, anche questa volta, sapranno difendere l’occupazione”, conclude la Camera del lavoro.