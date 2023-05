Depositi chimici a Sampierdarena, Crucioli: “Pressione indebita del sindaco Bucci”

Genova. “L’ufficio regionale competente alle valutazioni di impatto ambientale ha chiesto – tra le altre cose – che anche Carmagnani, oltre a Superba, firmi l’accettazione delle eventuali prescrizioni ambientali relative al progetto di rilocalizzazione dei depositi chimici. A tali richieste ha, inopinatamente, risposto il Sindaco Bucci, al quale va riconosciuta grande pervicacia, certamente utile in molte occasioni ma che – se unita all’insofferenza ad accettare i limiti delle proprie competenze – può portare a errori di valutazione e, in definitiva, ad esporre a gravi rischi i cittadini genovesi”.

Queste le parole del consigliere comunale Mattia Crucioli, che commenta così il documento allegato alla pratica per la valutazione di impatto ambientale sottoscritto dal sindaco Marco Bucci per rafforzare la richiesta di dislocamento dei depositi chimici di Multedo in area portuale.

“Le valutazioni ambientali su questo progetto dal Sindaco fortemente sponsorizzato (e che costerebbe 30 milioni pubblici a favore di imprese private) non spettano al Sindaco stesso e il documento depositato costituisce una pressione indebita nei confronti di chi deve poter esprimere un parere imparziale. I depositi devono andare subito via da Multedo ma non devono essere collocati a Sampierdarena solo perché così ha deciso un uomo solo al comando”.