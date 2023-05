Davide Palermo saluta la Caperanese: “Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, con il lavoro, a farci sentire importanti”.

Chiavari. Davide Palermo sceglie Ge24.it per salutare la Caperanese, squadra che ha allenato per due anni, portandola in Promozione ed arrivando quinto nella stagione da poco conclusa.

“Si interrompe, dopo 2 anni splendidi, il rapporto con gli amici della Caperanese afferma Davide Palermo – ci tengo a ringraziare tutta la società, in primis il Presidente Giorgio Rattotti, per avermi fatto vivere due stagioni indimenticabili.

Abbiamo lavorato con grande armonia, raggiungendo gli obiettivi prefissati, in un ambiente familiare ed allo stesso tempo professionale.

Un grazie al direttore sportivo Nicola Portoricco, che ci ha supportato, con grande trasporto e passione.

Un grazie , in generale, a tutti coloro che hanno contribuito, con il loro lavoro ed il loro attaccamento, a farci sentire importanti.

Grazie al fantastico gruppo di giocatori, che ci hanno seguito dal primo giorno, credendo nel nostro lavoro. Questo, per me, è un arrivederci . Forza Caperanese”.