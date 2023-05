Da oggi al via anche in Liguria il “Maggio dei Parchi”: iniziative, escursioni e visite

Genova. All’insegna del motto di Federparchi nazionale, “Costruire dalle nostre radici”, oggi venerdì 19 maggio prende il via la serie di eventi “Maggio dei Parchi”, che continuerà fino al 4 giugno.

“Sono previste tantissime iniziative, da Ponente a Levante, per offrire ogni giorno ai visitatori escursioni guidate tra vette e crinali, visite a musei, tuffi nella storia e nella natura – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing Territoriale – Un modo di prepararsi alla Giornata europea dei Parchi del 24 maggio, che festeggia l’anniversario della nascita del primo parco naturale europeo in Svezia. Regione Liguria punta sempre di più alla valorizzazione della biodiversità e alle peculiarità di ogni areale, che in questo mese mostrano anche delle fioriture eccezionali”.

“Maggio dei Parchi” è una iniziativa degli Enti Parco regionali e nazionali della Regione Liguria, attuata con la collaborazione della Regione stessa, dell’Agenzia In Liguria, del CAI Regionale, della FIE e di altre associazioni.

Al seguente link tutti i dettagli e il programma del “Maggio dei Parchi”:

http://www.parks.it/maggiodeiparchidiliguria/