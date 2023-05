Cus Genova, tutti i risultati del weekend biancorosso

Genova. Sconfitta contro Ongina per i ragazzi del CUS Volley in Serie B, vittoria contro l’Albisola per le ragazze in Serie D. Il CUS Basket fa sua la prima semifinale di Serie C Silver contro Tigullio. Primo posto sia per i ragazzi sia per le ragazze ai Campionati Assoluti Societari di atletica leggera a Villa Gentile. Sconfitta contro l’HC Genova “A” in Serie B per il CUS Hockey. Retrocessione per il CUS Rugby dalla Serie A.

VOLLEY

Sarà playout per i ragazzi del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Gli Universitari escono sconfitti per 3-1 dalla sfida contro Canottieri Ongina nel piacentino e così affronteranno il doppio spareggio contro Sant’Anna, quartultima del Girone A. Biancorossi di Guido Costigliolo costretti a superare gli avversari nel doppio confronto per conquistare la salvezza in Serie B.

Vittoria per le ragazze di Riccardo Serra nel Girone Classificazione di Serie D contro l’Albisola Pallavolo, ottenuta al quinto set nella Palestra di Via delle Trincee di Savona, in attesa dell’ultima fatica stagionale, in programma stasera al PalaCUS contro Volare Volley.

SERIE B/M | GIRONE A

CANOTTIERI ONGINA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-16; 20-25; 25-19; 25-17)

SERIE D/F | GIRONE CLASSIFICAZIONE

ALBISOLA PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 2-3 (25-16; 24-26; 22-25; 25-15; 12-15)

BASKET

Ottima prestazione per il CUS Basket in gara-1 delle semifinali Playoff di Serie C Silver contro il Tigullio Sport Team. A Santa Margherita Ligure i Biancorossi di Coach Pansolin dimostrano grande solidità e personalità contro la seconda della classe in Regular Season. Trascinati da Dufour e Vallefuoco, gli Universitari strappano una vittoria che regala ai biancorossi il match point in casa sabato prossimo, in occasione di gara-2.

Questo il commento di Stefano Vallefuoco, top scorer dei Biancorossi: «Era la gara-1 che mi aspettavo perché è stata molto equilibrata ed è stata decisa da episodi. Siamo riusciti nel terzo quarto a prendere il vantaggio e tenerlo. Grazie a una serie di canestri nel quarto quarto, anche fortunati, siamo riusciti a portare la vittoria casa. Mi aspetto un’altra gara-2 agguerrita ed equilibrata. Loro arriveranno con foga e rabbia ma noi, se prenderemo vantaggi, dovremo essere bravi a gestire il ritmo della partita e a segnare come oggi».

SERIE C SILVER | PLAYOFF | SEMIFINALI | G1

TIGULLIO SPORT TEAM vs CUS GENOVA BASKET 64-73 (18-13; 33-33; 47-52)

TIGULLIO SPORT TEAM: Camperi ne, Brignolo 10, Matthews 22, Keita 8, Borselli, Gnocchi 6, Traoré, Mangione 9, Mariani 4, Gelant 5, Gogishvili, Guerra Matos ne. Coach: Macchiavello.

CUS GENOVA BASKET: Ricci 6, Pasqualetto 5, Vallefuoco 27, Pampuro, Dufour 18, Cassanello 6, Grandeaux ne, Ferraro 4, Casucci 5, Sommariva 2, De Censi ne, Esposito. Coach: Pansolin.

ATLETICA

Grande risultato per i biancorossi del CUS Genova Atletica nel weekend ai Campionati Assoluti Societari di Villa Gentile, con il primo posto sia della squadra maschile sia della squadra femminile. Nella giornata di sabato dominio dell’azzurro Riccardo Berrino nei 110 hs, vinti in 14″53 con distacco netto nei confronti del resto degli iscritti. Ilaria Marasso dimostra sicurezza e un’ottima costanza di risultati vincendo nel martello con 54.62. Nella 4×100 donne stupisce la compagine biancorossa, che vince in 48″59 grazie alle qualità di Martina Antognoli, Emma Barnieri, Camilla Rebora e dell’infaticabile Chiara Smeraldo.

L’analoga gara maschile vede il successo del CUS Genova con Lorenzo Gimelli, Riccardo Berrino, Dario Fornaca e Giovanni Tubelli, primi in 42″31. Chiara Smeraldo fa suo il triplo con un ultimo salto particolarmente incisivo con 12.88, record ligure assoluto e una bella serie con altre quattro misure oltre i 12.60. Nell’alto femminile primo posto di Martina Campani con 1.70. Nel giro di pista affermazioni di Dario Fornaca (49″88) e di Maddalena Artesi (58″31), suo nuovo PB.

Nella seconda giornata, quella di domenica, è ancora in forte evidenza Davide Costa , che ottiene il nuovo record ligure del martello con 69.08 metri già al secondo lancio, migliorandosi di una decina di centimetri e avvicinandosi al fatidico limite dei 70 metri che appare sempre più alla portata del potente lanciatore allenato da Valter Superina. Ottimo anche Giordano Musso, sempre nel getto del peso, capace di scagliare l’attrezzo a 16.45 metri, realizzando così il suo PB. Dai 110 ostacoli ai 400 ostacoli: non risente dell’allungamento della distanza Riccardo Berrino del CUS Genova, che vince il giro con barriere in 53″42. Infine, nei 400 hs donne si afferma Francesca Guastalli con 1’03″17.

HOCKEY

Terzo impegno stagionale nel Girone C/b di Serie B Prato per il CUS Hockey. Grandi progressi per la giovanissima compagine biancorossa, guidata dal sapiente Mister Ferrero. Sconfitta per 3-1 contro l’HC Genova “A” ma punteggio condotto per oltre metà partita.

SERIE B PRATO | GIRONE C/b

HC GENOVA “A” vs CUS GENOVA HOCKEY 3-1

RUGBY

Fatali i risultati del weekend per il CUS Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Con gli Universitari a riposo, il punto bonus ottenuto dal Recco contro la capolista Parabiago permette ai “cugini” di concretizzare il sorpasso in extremis, ottenendo così il pass per gli spareggi salvezza ed evitando la retrocessione diretta, subita invece dai Biancorossi. Decisivo il punto strappato dal Recco nel derby contro il CUS alla terzultima di campionato.