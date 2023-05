Crollo di un hotel a Moneglia, ruspa al lavoro per rimuovere i resti: il video

Moneglia. Ruspa al lavoro per rimuovere quel che è rimasto dell’hotel Maggiore a Moneglia, tra via Mazzini e piazza Garibaldi, a un passo dallo stabilimento balneare Letizia, dopo il crollo di un’ala lo scorso 13 maggio, in serata.

I lavori di demolizione sono ben visibili dal lungomare Dante Alighieri, all’altezza del semaforo che regola il transito in galleria e dalla spiaggia sottostante.

Con l’abbattimento definitivo del hotel o locanda Maggiore – chiusa da tempo per lavori – se ne va una realtà storica di Moneglia, gestita da sempre da una famiglia del posto.

Nel palazzo, posto sotto sequestro dalla procura, che aveva aperto un fascicolo per crollo colposo, sono stati tolti i sigilli e iniziati inizio dei lavori di messa in sicurezza dell’area.

Il giorno del crollo improvviso sul posto erano intervenute oltre a squadre dei pompieri da Genova e Chiavari, anche i carabinieri, polizia locale e gli operatori del 118, per ogni evenienza.

Si era provveduto subito a cercare eventuali persone rimaste sepolte dalle macerie, ma fortunatamente nessuno era rimasto coinvolto e non si erano registrati feriti.