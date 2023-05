Crollo del controsoffitto in una scuola a Sampierdarena: la polizia locale indaga sui mancati lavori

Genova. E’ l’aliquota di polizia giudiziaria della polizia locale a indagare sul crollo del controsoffitto all’interno di una classe della succursale della scuola media Barabino, a Sampierdarena, scoperto la mattina del 26 aprile. Un miracolo che sia avvenuto in uno dei giorni del ponte festivo e che, di conseguenza, sotto quel controsoffitto non vi fossero gli studenti.

Al momento il fascicolo è ancora a modello 45, quindi senza ipotesi di reato, ma a breve l’ipotesi di reato sarà quella di crollo colposo, per il quale i vigili che lavorano fianco a fianco con la Procura di Genova dovranno individuare anche le responsabilità.

All’aliquota di pg diretta da Vittorio Corda, spetteranno nei prossimi giorni tutte le verifiche del caso, dai sopralluoghi all’audizione delle persone informate sui fatti a cominciare dal preside della scuola e dal presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi che da tempo aveva segnalato al Comune di Genova la necessità di interventi di ristrutturazione.

Intanto, i 120 ragazzi e ragazze delle sei aule della succursale della scuola media Barabino a Sampierdarena, probabilmente, dovranno l’anno scolastico in altri edifici. Comune, Municipio Centro Ovest e dirigenza scolastica, dopo un sopralluogo avvenuto stamani, hanno convenuto sulla necessità di partire al più presto con i lavori di messa in sicurezza e quindi gli studenti sono stati trasferiti in altre collocazioni, al Fossato, alla Bellezza e alla Cantore.