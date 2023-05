Corvetto, nuove transenne anti attraversamento selvaggio. Strisce pedonali? “Bloccherebbero il traffico”

Genova. Saranno installate nuove transenne in piazza Corvetto per impedire gli attraversamenti pedonali “selvaggi” davanti alla galleria Bixio, diventati all’ordine del giorno da quando il sottopasso di via Roma è chiuso per i lavori del nodo ferroviario. Nulla da fare, al momento, per gli attraversamenti pedonali proposti dall’ex assessore Stefano Balleari. La motivazione? Bloccherebbero il traffico in uno snodo nevralgico del centro cittadino.

“Ho chiesto di mettere ulteriori transenne per evitare che la gente possa attraversare abusivamente – spiega Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est -. Chiuderemo da via Roma all’entrata carraia della Prefettura e poi tutta l’aiuola di fronte all’Nh Hotel. I dissuasori non bastano, le persone si buttano in mezzo alla strada, giovani e vecchi, ed è molto pericoloso”.

Da quando è stato installato il cantiere per la realizzazione dell’uscita di emergenza delle nuove gallerie ferroviarie, attraversare Corvetto a piedi è diventato ancora più complicato. Per questo è tornata in auge la vecchia proposta di aggiungere strisce pedonali che taglino diametralmente la piazza sfruttando i semafori e le linee d’arresto già esistenti, convogliando i pedoni sul camminamento intorno alla statua equestre.

Il tema è stato oggetto di interrogazioni durante l’ultimo consiglio comunale a Palazzo Tursi, ma l’assessore Matteo Campora non ha lasciato grandi spiragli: “Abbiamo il problema della viabilità, gli uffici non avevano ritenuto tecnicamente fattibile quel progetto, ma mi sono fatto dare gli incartamenti per verificare se quegli ostacoli possano essere superati. Di certo non possiamo fare attraversamenti che blocchino il traffico. Si può comunque usare il sottopasso di via Assarotti, si allungano un po’ i tempi del percorso, ma non ci si deve assolutamente buttare in mezzo alla strada. Abbiamo anche allertato la polizia locale”.

“Strisce pedonali? Impensabile, si blocca la circolazione – aggiunge Carratù -. I tempi semaforici non sono sufficienti per far attraversare i pedoni”. L’attraversamento sarebbe suddiviso in due fasi: nei pressi di via XII Ottobre, sfruttando il rosso che consente la svolta per i veicoli in discesa, ci sarebbe un minuto di tempo per raggiungere il centro della piazza. Poi, di fronte a via Martin Piaggio, oltre a una lunga attesa, resterebbero 20 secondi per completare il passaggio.

Tra le soluzioni alternative allo studio c’è lo spostamento dell’attraversamento di via Santi Giacomo e Filippo di fronte all’attuale sede dell’Iren (ma in quella zona a breve ci sarà il cantiere della metropolitana) e una possibile inversione dei sensi di marcia in via Palestro e piazza Marsala che possa favorire la mobilità pedonale. Campora ha parlato anche di un “approfondimento” sul progetto della nuova stazione per “verificare la possibilità di intervenire sulle barriere architettoniche“. Ma almeno per un anno bisognerà rassegnarsi alle gincane.