Cornigliano, venerdì 2 giugno torna la fiera organizzata dal Civ

Genova. Torna la tradizionale fiera di Cornigliano, organizzata dal Civ Cornigliano con il supporto del Comune di Genova, venerdì 2 giugno dalle 9,30 alle 20,00. Una giornata di divertimento e di festa con “CiVediamo a Cornigliàno”, che vedrà banchi di merci ed iniziative aperte a tutti.

«Ancora una volta, con l’inizio di giugno, Genova rinnova una bella e consolidata tradizione, la fiera di Cornigliano, che è una festa sentitissima non solo dai corniglianesi, ma anche da acquirenti che arrivano da fuori quartiere, grazie al ricco programma di eventi, ai banchi dei prodotti tipici liguri e all’ambiente sempre più curato- dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli– Una manifestazione da vivere per tutta la giornata, nel segno della tradizione, della musica e del divertimento, che punta da sempre alla promozione del territorio e che sta dando importanti segnali di vivacità. Ringrazio il Civ di zona e Confcommercio di Genova per l’organizzazione della fiera e tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno realizzato il programma e ringrazio l’associazione dei Lucani a Genova che anche quest’anno, organizzando i festeggiamenti per la Madonna D’Anglona, ci permette di rinnovare l’amicizia che ci lega al Comune di Tursi e ai suoi abitanti».

«Il Civ, con il supporto di Confcommercio da anni investe e crede in questa manifestazione che ha creato dal nulla e che negli anni, nonostante il periodo di fermo del covid è cresciuta sempre di più- dicono Massimo Oliveri presidente Civ e Alessandro Cavo presidente di Confcommercio- La rigenerazione urbana di quartieri come quello di Cornigliano passa anche da questo tipo di manifestazioni, che devono preservare il tessuto commerciale di prossimità, rendendo vive e vivibili le delegazioni».

La manifestazione promette di animare le vie del quartiere con tantissime iniziative: la fiera mercato, i “banchi creativi”, i giochi da tavolo di Dungeon Dice, la gara eliminatoria valida per il X Campionato mondiale di pesto al mortaio 2024, in collaborazione con Associazione culturale PalatiFini, e ancora laboratori teatrali organizzati dall’AKropolis, e l’esibizione degli allievi della Filarmonica Cornigliano.

I più piccini potranno divertirsi nell’area gonfiabili, sui tappeti elastici e con tante altre iniziative pensate appositamente per loro. E per finire tante risate con i comici Fabrizio Casalino e Andrea Di Marco.

Anche quest’anno l’Associazione dei Lucani a Genova organizza nel giorno del 2 giugno, in occasione della festività patronale dedicata alla S.S Madonna D’Anglona, la solenne processione per le vie di Cornigliano e tutta una serie di iniziative che rinnovano l’amicizia tra Genova e la cittadina lucana Tursi, e che rafforzano e sviluppano azioni concrete di carattere culturale, educativo, turistico e commerciale.

La funzione sarà accompagnata dal Gruppo Storico Sestrese e dalla Filarmonica di Cornigliano, con rito finale presso i giardini Melis. Alle 18 si svolgerà la Santa messa presso la parrocchia di S. Giacomo, con la processione per le vie di Cornigliano e seguirà una serata di musica e danza.

Nella giornata della fiera sarà attivo il servizio navetta da via Hermada Sestri Ponente e da via Avio Sampierdarena e i parcheggi saranno gratuiti.

Il programma completo della manifestazione sulla pagina Facebook Consorzio Commercianti Cornigliano.