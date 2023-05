Consigli di lettura a ripetizione, alla biblioteca Benzi arriva il book speed date

Genova. Per partecipare al “Maggio dei libri” – appuntamento ancor più sentito a Genova, quest’anno proclamata “Capitale del libro 2023” – la biblioteca Benzi ha organizzato un book speed date in cui sono previsti “consigli di libri a ripetizione”. Appuntamento mercoledì 24 maggio alle 16.

“Se hai voglia di conoscere titoli nuovi o apprendere un nuovo punto di vista su un grande classico; se ti fa piacere parlare dell’ultimo libro letto, o del tuo preferito di sempre; se vuoi ascoltare appassionati lettori o semplicemente collezionare nuovi consigli di lettura … allora ti aspettiamo mercoledì 24 maggio, alle ore 16:00, per il nostro book speed date “Consigliami un libro!” spiegano i bibliotecari.

E proseguono: “In cosa consiste? Un book speed date è un evento in cui si possono ascoltare numerose recensioni di libri, raccontate da altri appassionati lettori. Si può infatti partecipare in veste di narratore oppure di ascoltatore”.

“I narratori avranno una postazione fissa e potranno scegliere uno o più libri dei quali parlare per massimo cinque minuti, mentre gli ascoltatori potranno girare di postazione in postazione per fare una vera e propria scorpacciata di personalissime recensioni di libri e racconti!” concludono infine.

Informazioni

Per intervenire all’evento è necessario prenotare, al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it fino a esaurimento dei posti disponibili, specificando se si desidera partecipare come narratore o come ascoltatore.