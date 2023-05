Conad nell’ex mercato del pesce, Bucci: “Aprirà in due mesi”

Genova. “Penso che in due mesi il Conad nell’ex mercato del pesce sarà aperto e lo sarà con molti prodotti locali e stand locali. La stessa cosa sarà fatta a Carignano”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine dell’inaugurazione del supermercato Esselunga di San Benigno, interviene sulla ‘geografia’ delle aperture di supermercati in città.

“La città deve rinnovarsi − aggiunge − si sta rinnovando molto e tutti i cittadini ne sono contenti. Penso che noi abbiamo fatto il nostro lavoro e continueremo a farlo, io o qualcun altro perché prima o poi io dovrò andarmene a casa. Qualcun altro verrà e mi auguro che farà lo stesso lavoro, ossia quello che vogliono i genovesi: la possibilità di decidere e di trovare la migliore offerta rispetto a quello di cui hanno bisogno”.

La struttura dell’ex mercato del pesce, realizzata nel 1933 e quindi vincolata, oltre alla Conad ospiterà un negozio di pet e una parafarmacia e nel piano rialzato un bistrot a cui si accederà direttamente dal grande ingresso principale. I due piani superiori saranno invece destinati a 13 mini-appartamenti a uso turistico di circa 40 mq ciascuno. Nel piano interrato, dove erano conservate le grandi celle frigorifere del mercato, saranno ricavati circa 24-30 parcheggi per i commercianti.

Il progetto della riqualificazione è slittato di diversi mesi a causa della difficile situazione dell’edilizia e i prezzi alle stelle dovuti al caro energia.

I lavori di ristrutturazione da parte della società Pix Development erano cominciati un anno e mezzo fa e non si sono mai fermati, ma l’idea iniziale di concludere il tutto in 12 mesi non è stata rispettata a causa degli scenari internazionali che hanno investito le attività di quasi tutti i settori economici.

Alcuni impianti sono arrivati nei primi mesi del 2023, facendo slittare tutto.