“Con la Schlein il Pd è troppo a sinistra”, Cottarelli a Genova spiega le sue dimissioni

Genova. A Genova per incontrare gli studenti di Scienze Politiche, Carlo Cottarelli a poche ore dalle sue dimissioni da senatore del Partito Democratico, con il quale era stato eletto durante la scorsa votazione.

“Il mio non è un discorso generale ma un discorso che riguarda solo me – spiega ai giornalisti – Non è una questione di essere o no convinto da Elly Schlein, la stimo molto e credo che dal suo punto di vista abbia preso tutte le scelte giuste ma è indubbio che ci sia stato con lei uno spostamento a sinistra”.

“La questione è solo mia – ha sottolineato – che cosa ci facevo in un partito che si è spostato più lontano dai valori liberal democratici. Questi sono i miei valori, andare in un gruppo misto non mi sembrava la cosa giusta, e preferisco che il mio posto venga preso da un’altra persona del Partito Democratico per il quale ho preso i voto con il proporzionale.”