Comune di Genova e Algowatt: il 22 maggio a Tursi il convegno sulle comunità energetiche rinnovabili

Genova. algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, e il Comune di Genova hanno organizzato l’evento “Comunità Energetiche Rinnovabili: prospettive e convergenze”, che si terrà il 22 maggio presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, a partire dalle 10:00.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) come strumento innovativo per un futuro energetico sostenibile. Durante la giornata, saranno presentate diverse prospettive e opportunità legate alle CER, con un focus sui business model, il risparmio energetico e le soluzioni tecnologiche avanzate.

Il programma dell’evento è il seguente:

10:00-10:20 Saluti istituzionali “Prospettiva Istituzioni: le CER nelle politiche energetiche del Comune di Genova” Matteo Campora Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Comune di Genova

10:20-10:40 “Prospettiva Strategia: politiche energetiche nella programmazione PR FESR e S3 regionale” Giorgio Saio – Amministratore Delegato, TICASS Scrl

10:40-11:00 “Prospettiva Società: CER per i prosumer” Enzo Tortello – EcoIstituto REGE

11:00-11:20 “Prospettiva Sviluppo: modelli di business per le CER” Diego Piserà – Ricercatore, algoWatt SpA

11:20-11:40 “Prospettiva Tecnologia: soluzioni per la gestione ottimale delle CER” Marco Bocca – Product manager, algoWatt SpA

11:40-12:00 “Prospettiva Innovazione: CER portuali” Prof. Federico Silvestro – Università di Genova DITEN/IEES

L’evento sarà l’occasione perfetta per conoscere da vicino le CER e per scoprire come la collaborazione tra algoWatt SpA e il Comune di Genova sta contribuendo a promuovere soluzioni energetiche innovative nel territorio.

La partecipazione all’evento è gratuita e in presenza presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito del progetto EU MASTERPIECE, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea che mira a promuovere la transizione verso un sistema energetico sostenibile attraverso l’implementazione di Comunità Energetiche Rinnovabili in diverse regioni europee. AlgoWatt SpA è uno dei partner chiave di questo progetto, contribuendo alla promozione delle CER e all’adozione di soluzioni energetiche innovative.