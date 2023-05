Comunali 2023, a Sestri Levante sarà ballottaggio Massucco-Solinas. Toti: “Il centrismo è decisivo”

Sestri Levante. Saranno Marcello Massucco e Francesco Solinas a contendersi l’elezione a sindaco di Sestri Levante al ballottaggio. È l’ultimo (parziale) verdetto scaturito dal primo turno delle elezioni amministrative in Liguria che ha visto prevalere il centrodestra nei principali centri, eccetto proprio la cittadina del Tigullio, finora ultima roccaforte rimasta al centrosinistra nel Genovesato, dove il discorso è rimandato a domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Marcello Massucco, ex amministratore unico di Mediaterraneo Servizi ed erede diretto della giunta di Valentina Ghio, che lo ha supportato come capolista, si ferma al 34,99%. A tallonarlo da vicino non è Diego Pistacchi, il giornalista sostenuto ufficialmente della coalizione di centrodestra, ma l’indipendente Francesco Solinas, ingegnere di Amt, in corsa con tre liste civiche ma appoggiato anche dal capogruppo di Forza Italia in Regione Claudio Muzio e da alcuni esponenti locali della Lega, che raggiunge quota 28,82%. Il candidato di Fratelli d’Italia e dei suoi alleati, invece, non va oltre quota 22,46%.

Un risultato, quello maturato al primo turno, che potrebbe mettere a serio rischio la tradizione “rossa” di Sestri Levante, interrotta solo per sette mesi tra il 1993 e il 1994 dal leghista Giovanni Traversaro. A vantaggio di Solinas, oltre a una quota dei voti del centrodestra, potrebbe essere confluita una fetta del bacino progressista scettica nei confronti di Massucco, in campo con cinque liste civiche ma senza simboli di partito, nemmeno quello del Pd. Da non trascurare nemmeno la percentuale raccolta nel complesso da tutti gli altri candidati (Nicola Rollando, Giorgio Calabrò, Francesco Muzio, Gian Franco Scartabelli), oltre il 13%.

“Ci auguriamo che il centrodestra converga unitamente sul candidato più vicino a noi, Francesco Solinas”, è l’appello lanciato in serata dal presidente ligure Giovanni Toti, che pure aveva sostenuto ufficialmente la candidatura di Pistacchi. In generale il governatore canta vittoria: “In Liguria vincono il buongoverno, il centro-destra trainato dallo spirito civico. La nostra regione praticamente ovunque dà fiducia al modello di crescita, di progresso, di modernità che trova sintesi da oltre sette anni nell’amministrazione regionale. La gamba civica, centrista e moderata conferma il suo ruolo decisivo nella scelta dei cittadini”.

Toti decanta il “grande successo per Cristina Ponzanelli e Claudio Scajola, riconfermati sindaci di Sarzana e Imperia al primo turno con dei numeri straordinari. Due vittorie che si uniscono a quelle che abbiamo raggiunto in tanti altri comuni, come a Porto Venere, dove è stata eletta la sindaca Francesca Sturlese, ex assessore, in continuità con l’ottimo lavoro svolto dal primo cittadino uscente Matteo Cozzani. E questo a dimostrazione del fatto che le polemiche sul master plan, i tentativi a fine campagna elettorale di creare scompiglio, non possono nulla quando i cittadini vedono con i propri occhi il buon lavoro svolto”.

Il presidente ligure rivendica anche il risultato di Camogli dove ha vinto Giovanni Anelli, “certamente un altro sindaco che si avvicina al nostro modo di pensare e al nostro modello di governo”. Il candidato della lista Per la nostra città, da lui definita “trasversale”, ha ottenuto il 48,95% delle preferenze. Secondo classificato, ma a debita distanza, Maurizio Castagna di Camogli Futura (32,86%), considerato il più vicino all’amministrazione uscente, infine Giuseppe Maggioni di Camogli Civica (18,19%).

Nessuna sorpresa a Montoggio, dove dalle urne esce vincitore il sindaco uscente Mauro Fantoni, presentatosi con la lista Montoggio Insieme, anche lui vicino al centrodestra. Per lui 387 voti, vale a dire il 38,8% delle preferenze espresse. Si ferma a 308 voti la corsa di Sabrina Ogemini (30,9%) e a 302 voti (30,3%) quella di Ada D’Onofrio.

L’affluenza a Sestri Levante alle 15.00 è stata del 53,8% (era del 59,8% nel 2018). A Camogli, con 5.761 aventi diritto al voto, alla chiusura dei seggi l’affluenza è stata del 49,8%, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale quando i votanti erano arrivati al 54,1%. Dato in controtendenza per Montoggio: il 54,30% si è recato alle urne contro il 38,68% di cinque anni fa.