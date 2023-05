Cinque minuti con un’opera di Van Gogh da ammirare in solitudine a Palazzo Ducale

Genova. Non una mostra su Van Gogh ma una mostra su una e una sola opera di Van Gogh, da poter ammirare in solitudine (o con amici e parenti, a scelta) per cinque minuti, così da vivere un’esperienza unica e intima con l’arte.

Paesaggio con covoni e luna nascente (1889) è il dipinto scelto per l’iniziativa ‘A tu per tu’ con i grandi capolavori dell’arte, visitabile da oggi fino al 10 settembre, nella Cappella del Doge, a Palazzo Ducale.

Il format espositivo – inaugurato nel 2020 in piena pandemia, con Monet – è stato riproposto oggi per offrire ai visitatori l’opportunità di rimanere ‘a tu per tu’ con il quadro, in modo intimo, raccolto ed esclusivo grazie a visite singole o per piccoli gruppi familiari.

“La visita si potrà svolgere in tre modalità differenti, in base ai gusti e alla sensibilità dei visitatori – spiega Serena Bertolucci direttrice di Palazzo Ducale – il primo è quello tradizionale, si guarda il quadro e si legge la didascalia. Il secondo prevede di scegliere un supporto musicale, ascoltabile attraverso un dispositivo già predisposto e infine la terza modalità dà la possibilità di ascoltare le parole di Van Gogh riferite proprio all’opera esposta“.

Paesaggio con covoni e luna nascente, 1889

L’8 maggio del 1889 Vincent Van Gogh entra volontariamente nel manicomio di Saint-Paul-de- Mausole. Davanti a lui si apre la prospettiva di una triste esclusione dalla società: è destinato a vivere tra le urla e le intemperanze dei pazienti che manifestano di continuo la loro instabilità mentale.

Per alleviare questa situazione, il fratello Theo riesce a procuragli la possibilità di avere a disposizione anche una camera dove dipingere, al primo piano della struttura. Per un anno, quella stanza sarà il suo atelier, illuminato dalla luce che penetra da una sola finestra, alla quale Van Gogh si affaccia ogni giorno.

Il panorama che Vincent scorge da quel punto diventerà presto il soggetto dominante delle opere prodotte durante i mesi che trascorre come “pensionato internato”. Lo stesso campo di grano, dipinto ad ogni cambio di stagione, a diverse ore del giorno, quasi un’ossessione per lui.

In una lettera al fratello Theo Vincent confessa: “[…] attraverso la finestra con le sbarre di ferro posso scorgere un quadrato di grano in un recinto, una prospettiva alla maniera di Van Goyen, sopra la quale al mattino vedo sorgere il sole nel suo splendore”.

“Van Gogh osservava il mondo esterno attraverso finestre con sbarre di ferro. Per questo, per permettere al visitatore di immergersi ancor di più nell’opera dell’artista in modo da avere la sua stessa prospettiva, tra due settimane cominceremo a distribuire occhiali a griglia, che ricordano proprio le sbarre” aggiunge Bertolucci.

“Questa iniziativa è un tassello importante dell’offerta complessiva di una città e di una regione sempre più votate al turismo – afferma Giovanni Toti, presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria – I numeri registrati nei primi mesi di questo 2023 ci dicono che le politiche di marketing territoriale messe in atto dalla nostra amministrazione funzionano, con un +22% di presenze sul nostro territorio. Questo anche grazie alla sempre maggiore compenetrazione tra tutte le nostre bellezze ed eccellenze: dai nostri paesaggi, all’offerta culturale, dal nostro artigianato all’agroalimentare fino alla nautica. Questa offerta variegata riscuote successo e i numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta. Continueremo a lavorare e investire per allargare sempre di più la nostra potenziale platea, e questa mostra rappresenta un elemento importante del mosaico dell’offerta turistico-culturale della Liguria”.

L’esposizione è organizzata e promossa da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova e Arthemisia, in collaborazione con il Kröller-Müller Museum di Otterlo, The Netherlands e a cura di Costantino D’Orazio.