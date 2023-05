Cimitero di Staglieno, tra rilancio artistico e nuovi impianti industriali. Opposizioni: “No al nuovo crematorio”

Genova. Un grande museo a cielo aperto che racconta la storia della città e che ne custodisce i suoi più grandi protagonisti. Questo è il Cimitero Monumentale di Staglieno, un vero tesoro fatto di pietra, alberi e memoria, e che mai come oggi si trova davanti ad un bivio, sospeso tra una riqualificazione quanto mai necessaria e lo sviluppo del suo ‘polo industriale’ legato alla costruzione di un nuovo grande tempio crematorio.

Se n’è parlato questa mattina a Palazzo Tursi, durante una commissione consigliare dedicato a questa grande “città nella città”, che si appresta a vivere la “Settimana dei cimiteri storici europei” con un fitto calendari di eventi tra musica, cacce al tesoro e tour guidati. Il programma potete trovarlo a questa pagina.

L’occasione è stata quella di fare il punto anche sullo stato dell’arte del grande complesso cimiteriale, con in audizioni associazioni e comitati di residenti. Il rilancio come patrimonio artistico è una necessità che ha trovato pareri concordi e trasversali: tra le principali prospettive è allo studio “il riconoscimento come monumento nazionale la tomba di Rubattino, status che permetterebbe a tutto il complesso di accedere alla cerchia dell’Art Bonus”, ha detto Valentina Fasoli, audita come rappresentate dell’associazione GenovaFa: in questo modo entrerebbe a fare parte di una rete di attrazioni a livello nazionale che permette ai moderni ‘mecenati’ di fare donazioni con importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. Un passaggio che potrebbe sbloccare nuovi fondi, assolutamente vitali per la conservazione del patrimonio artistico del cimitero.

Ma non solo: “Si potrebbe pensare ad una specie di Staglieno Day – ha proposto Elena Manara, Vince Genova – sull’esempio dei Rolli Days, creare giornate specifiche dedicate alla scoperta e riscoperta di questo complesso monumentale”. “Il Cimitero di Staglieno deve essere inserito nelle mete delle gite scolastiche delle nostre scuole – ha chiesto Donatella Alfonso, del Partito Democratico – piuttosto che cacce al tesoro. Certo ci vorrebbe un assessore alla Cultura”, facendo riferimento alla delega che il sindaco Bucci continua a ricoprire in prima persona.

Oltre alla valorizzazione del patrimonio artistico, è stato però inevitabile parlare del progetto del nuovo forno crematorio, da mesi al centro del dibattito anche politico in Val Bisagno e non solo. “Tutti questi progetti di riqualificazione saranno assolutamente inutili se si andrà avanti su questa scelta – ha sottolineato Gabriella Rabagliati, audita come rappresentante della rete dei comitati genovesi – il nuovo tempio crematorio sarà un vero e proprio impianto industriale con relative immissioni in atmosfera di inquinanti. Cosa che renderà insalubre passeggiare tra i viali del cimitero“.

“Un altro tema da affrontare è il rapporto con la cittadinanza e con il quartiere di Staglieno, che vede la minaccia di un nuovo forno crematorio che andrà a peggiorare la qualità dell’aria e che, soprattutto, non è necessario a Genova e ai suoi cittadini – ha sottolineato Cristina Lodi – È giusto puntare sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio che non può che passare attraverso una nuova alleanza con la comunità del territorio, ascoltandolo. Il monumento tutto quale è il cimitero di Staglieno nella sua ricchezza deve essere non solo fruibile ma anche accolto da chi vi abita accanto”.

“Una commissione che ha aperto un confronto con le associazioni e comitati del territorio. Con la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero monumentale di Staglieno risulta incomprensibile come il sindaco si sia concentrato esclusivamente nell’inserimento di una industria insalubre di prima categoria, quale il forno crematorio che si giunge a quello esistente con quattro linee nuove – hanno aggiunto Stefano Giordano, coordinatore provinciale del M5s e Fabio Ceraudo capogruppo in Consiglio comunale – Purtroppo la mercificazione di qualsiasi opportunità economica di questa politica, svilisce qualsiasi azione verso la protezione dell’ambiente e della salute, lasciando, in questo caso, un cimitero assolutamente abbandonato, e privo di un riconoscimento artistico storico che possa ricevere i dovuti finanziamenti. I genovesi, inoltre, non possono rischiare infortuni a causa della cattiva manutenzione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione: “Il cimitero di Staglieno convive da troppo tempo con problemi strutturali, che inficiano la sicurezza anche dei visitatori. Per questo motivo non è il caso di aggravare ulteriormente questo quadro con un impianto industriale che riverserebbe inquinanti nell’aria di tutta la vallata, con un incremento considerevole del traffico anche pesante in entrata e uscita del complesso”

“Da novembre chiediamo un commissione ad hoc sul crematorio e al momento non è ancora stata calendarizzata – ha aggiunto Filippo Bruzzone, Lista RossoVerdi – e questo progetto si sta concretizzando come una nuova servitù che ancora una volta viene calata dall’alto senza ascoltare i cittadini, come avviene in Val Polcevera con la logistica e a ponente con le infrastrutture portuali”.

Foto di copertina di Perla Franca Lombardi