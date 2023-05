Champions League, la Pro Recco doppia lo Jadran: 14 a 7

Recco. La Pro Recco vince alla “Ferro” contro lo Jadran Spalato per 14-7 e mantiene il secondo posto nel gruppo A di Champions League. Mister Sukno rinuncia a Echenique non in perfette condizioni, ma ritrova Aicardi ai due metri in coppia con Hallock. Nello Jadran Spalato assente l’ex Niksa Dobud.

Biancocelesti subito sul pezzo: la sblocca Younger da posizione 2, raddoppia Hallock al centro sfruttando la prima superiorità assegnata dal duo Vogel-Bourges. Dopo il rigore trasformato da Butic, la Pro Recco dilaga con tre sassate di Velotto, Ivovic e Fondelli che impallinano Marcelic e chiudono il tempo sul 5-1.

I ragazzi di Sukno allungano ancora con Velotto alla prima azione del secondo tempo (6-1), poi il botta e risposta tra Duzevic in superiorità e Di Fulvio da posizione 2, mantiene immutate le distanze; l’ultima rete del quarto è il tocco al volo di Buric che vale il 7-3.

La Pro Recco mette il lucchetto sul match nei primi quattro minuti del terzo tempo andando in rete ben cinque volte, con il tris di Velotto e il bellissimo pallonetto di Hallock (12-3). Divario che i croati ammorbidiscono con Bukic prima della sirena e poi con il rigore di Setka e il gol da posizione impossibile di Tomasovic (12-6). È bellissima anche la terza rete personale di Di Fulvio, un diagonale che fulmina il neo entrato Podrug. Prima della sirena c’è ancora il tempo per vedere la prima marcatura di Zalanki che mette il sigillo sulla partita.

“Contento della prestazione della squadra e di essere ritornato a giocare una partita di Champions League a casa nostra – commenta Sandro Sukno -. È stata una sfida importante in vista di gara 1 della finale scudetto che giocheremo martedì in casa: ci teniamo molto a fare bene e ci aspettiamo la spinta del pubblico contro il Brescia”.

Il tabellino:

Pro Recco – Jadran Spalato 14-7

(Parziali: 5-1, 2-2, 5-1, 2-3)

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 3, Zalanki 1, Cannella 1, Younger 1, Fondelli 2, Presciutti, Iocchi Gratta, Ivovic 1, Velotto 3, Aicardi, Hallock 2, Negri. All. Sukno.

Jadran Spalato: Marcelic, Buric 1, Pavlovic, Cagalj, Butic 1, Pejkovic, Bukic 1, Tomasovic 1, Delic, Jankovic 1, Setka 1, Duzevic 1, Podrug. All. Marelja

Arbitri: Vogel (Ungheria) e Bourges (Francia)

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 4/9, Jadran Spalato 3/9 più 2 rigori realizzati.

Usciti per limite di falli: Presciutti e Cannella nel quarto tempo.