Cessione Sampdoria: lo sceicco del Paris Saint-Germain insieme a Radrizzani

Nasser Al-Khelaïfi , il proprietario del Paris Saint Germain, sarebbe interessato a rilevare la Sampdoria. Lo farebbe insieme ad Andrea Radrizzani, l’imprenditore e proprietario del Leeds che questa settimana si è presentato a Bogliasco. Lo sceicco starebbe trattando con Massimo Ferrero e la trattativa sarebbe a buon punto.

Ciò che fa ben sperare i tifosi blucerchiati è la fonte di questo colpo di scena, visto che a riportare questa trattativa è L’Équipe, il principale quotidiano sportivo francese. La testata transalpina afferma che la trattativa tra il fondo qatariota QSI, proprietario del club pluricampione di Francia, e Massimo Ferrero è a buon punto.

Il fondo Qatar Sports Investment avrebbe un ruolo minoritario nel club rispetto alla Aser Ventures di Radrizzani. Il sodalizio tra le due realtà finanziarie dovrebbe stringersi ancora di più perché Nasser Al-Khelaïfi sembrerebbe intenzionato a inserirsi anche nel Leeds.

La notizia è di oggi ma, sempre secondo L’Équipe, le trattative starebbero andando avanti da diverse settimane. Ovviamente, il fondo qatariota ha gli occhi anche su altre società, si legge nell’articolo, come Malaga, Santos e un club belga di cui non viene svelato il nome. Si menziona anche un’altra offerta per quanto concerne la società blucerchiata.