Cessione Sampdoria. Barnaba: “Pronto a sostenere Radrizzani-Manfredi”

Alessandro Barnaba ha parlato prima dall’assemblea degli azionisti della Sampdoria in programma alle ore 18,30. Davanti alla sede di Corte Lambruschini, ha annunciato la sua disponibilità a sostenere votando a favore della cordata guidata da Radrizzani e Manfredi, che ha raggiunto l’accordo con il CdA.

“Mi sono fatto sentire poco – esordisce Barnaba – . Lavoriamo da sei mesi per questa operazione. Abbiamo sempre avuto a cuore il salvataggio della Sampdoria. In questi sei mesi, il CdA ha trovato un’offerta alternativa. Siamo contenti. Il nostro lavoro ha aiutato a raggiungere l’obiettivo del salvataggio della Samp. Ci dispiace non essere stati scelti, ma siamo felici che ci sia un progetto serio. Non sappiamo i dettagli dell’operazioni. Come piccolo azionista, parteciperò all’assemblea. Se sarà un progetto serio, voteremo a favore. Ci è stato detto che è tutto chiuso tranne forse la parte con Ferrero, normale che fosse così. Tuttavia, se non dovesse andare avanti l’operazione noi continueremo a monitorare e ci faremo trovare pronti”.

Barnaba tiene a sottolineare che rimane a disposizione in caso di naufragio della trattativa: “Il nostro è un progetto sostenibile e nel caso saremo pronti a portarlo avanti. Se quest’altro progetto – prosegue a proposito di Radrizzani-Manfredi – andasse avanti ed è serio lo supporteremo”.

“Se si può fare l’aumento di capitale senza l’okay di Ferrero? Legalmente si può fare – aggiunge Barnaba – siamo qui per vedere questo. Noi eravamo pronti per l’aumento di capitale, ma è stata scelta un’altra opzione, di cui non conosco i dettagli. Nel nostro scenario c’era il piano per pagare gli stipendi. Ormai non ci sarebbe stato più tempo per i pagamenti entro il 30 di maggio. Eravamo pronti a prendere i punti di penalizzazione. Ora non so cosa vorranno fare Radrizzani e Manfredi”.

“Ottimista? Se questa operazioni non andasse in porto, io il mio ce l’ho – ribadisce -. L’aumento di capitale forzoso è una delle strade da percorrere se Ferrero non dovesse presentarsi. Collaborare con Radrizzani? Noi non abbiamo bisogno di lui e viceversa. Sono offerte alternative”.