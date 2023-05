Cessione Sampdoria, Andrea Radrizzani prova l’affondo: Leeds e intrattenimento nel suo curriculum

“Speriamo, incrociamo le dita”. Questa la risposta data da Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, ai microfoni di Sky Sport alla precisa domanda “Si può fare con la Sampdoria?”. L’imprenditore lombardo ha raggiunto oggi Bogliasco per portare avanti la trattativa per l’acquisizione del club blucerchiato.

Radrizzani è alla guida dello storico club inglese dal 2017. Ha rilevato la squadra in Football League Championship, la serie cadetta, e convincendo un “guru” come Marcelo Bielsa a sposare il suo progetto ha riportato la squadra in Premier League dopo 16 anni. La cavalcata vincente della stagione 2019/2020 è stata ripresa dalla docuserie “Take Us Home” di Amazon Prime. Quest’anno, invece, la squadra rischia di retrocedere. Attualmente terzultima, si giocherà tutte le chance salvezza in occasione dell’ultima giornata contro il Tottenham.

Il businessman classe 1974 ha fondato nel 2015 Eleven Sports, piattaforma in streaming che trasmette le partite del campionato di Serie C e del basket di alto livello. La piattaforma è stata acquisita da Dazn. Le attività nei media e nel calcio avvengono tramite la società di investimento Aser Ventures, fondata dallo stesso Radrizzani nel 2014.

Sempre secondo Amazon Prime Video, che ha anche realizzato un’intervista-biografia con Radrizzani, il suo patrimonio nel 2020 sarebbe stato di circa 450 milioni di sterline. Stuzzicato scherzosamente dal suo socio in affari Ruggero Magnoni, che ha parlato del calcio come un business in cui ci si rimette e basta, Radrizzani ha sottolineato come ciò non corrisponda alla sua visione.

“Ho lasciato Milano nel 2003”, ha raccontato a Prime elencando poi le esperienze in Asia. “Mi piace guadagnare soldi perché è la conseguenza del mio lavoro – ha proseguito -. Mi piace prendermi dei rischi, alla fine tornerò polvere come tutti e a quel punto i soldi non serviranno a nulla. Il business mi dà adrenalina. Il business e il calcio mi danno adrenalina“.