Centro storico, furti e rapine nella notte della movida: arrestato un 19enne

Genova. Furti, borseggi e rapine questa notte in centro storico, approfittando della notte della movida di Genova alimentata ieri sera anche dalla presenza dei tifosi del Genoa che si sono riversati nei vicoli dopo il corteo festoso per il funerale della Sampdoria.

Il primo episodio è accaduto in salita dell’Arcivescovado a due passi da piazza Delle Erbe intorno all’una quando una ragazza è stata spintonata e derubata del portafoglio. L’autore è rimasto ignoto. Circa un’ora dopo le volanti della polizia sono state chiamate in piazza Caricamento per quella che sembrava una rissa: in realtà si trattava di un gruppo di giovani e inseguiva un presunto ladro. Un’altra ragazza infatti era stata da poco derubata del portafoglio ma insieme a un’amica aveva cercato di inseguire il ladro facendosi aiutare da un altro gruppo di ragazzi che erano in zona.

Mentre i poliziotti fermavano il giovane, una altro ragazzo italiano ha detto agli agenti che era stato da poco rapinato nella stessa zona: il ladro gli aveva preso il portafoglio, lui aveva provato a reagire e a quel punto gli aveva preso anche il telefono dopo averlo spinto a terra.

Il giovane fermato è un cittadino tunisino di 19 anni. Addosso non aveva i due portafogli ma solo il cellulare del ragazzo. Secondo quanto raccontato dalle vittime infatti, il 19enne avrebbe agito insieme a un altra persona a cui probabilmente ha dato i portafoglio e che era nel frattempo riuscito a fuggire. Indagini della polizia alla ricerca del complice. Il 19enne è stato arrestato per rapina.