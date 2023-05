Cemento da rifare per alcuni ponti cittadini, si comincia da due cavalcavia in corso Europa e dal tunnel Casaccie

Genova. “Ponti del levante e del ponente cittadino: ripristino di cemento armato”. Questo il nome dell’intervento che il Comune di Genova è intenzionato ad affidare al più presto – aperta la procedura negoziata, si chiuderà il 30 maggio – per mettere in sicurezza alcuni fra i 500 viadotti cittadini, complessivamente oltre 2200 campate. Non si tratterà di un bando di gara tout court ma saranno invitate cinque aziende e scelta quella con l’offerta più vantaggiosa e rispondente alle esigenze dell’amministrazione.

I controlli sulle centinaia di strutture genovesi si sono intensificati dopo l’agosto 2018. Il crollo del ponte Morandi ha per forza di cose alzato il livello di attenzione sulla condizione delle infrastrutture viabilistiche sopraelevate, in gran parte realizzate in calcestruzzo.

Sono partite quindi analisi, poi approfondite con l’affidamento a un soggetto specializzato (la ditta 4Emme Services) che a sua volta ha individuato in 23 viadotti quelli che avevano bisogno di interventi urgenti, perché più datati o in condizioni più delicati.

Di questi 23, il Comune ha stabilito – anche per via della loro strategicità e della funzione per i flussi di traffico – di cominciare con l’impalcato all’uscita del tunnel di Via delle Casaccie (presso il tribunale), in centro, il cavalcavia Carlo Negri (C.so Europa – Autostrada Nervi) e il cavalcavia Don Bosco (C.so Europa – Via Carrara).

Il quadro economico mette a disposizione 964mila euro per i tre interventi. In realtà, inizialmente, tra le opere prioritarie avrebbe dovuto esserci anche il viadotto di via Borghero, che scavalca corso Europa all’altezza dei giardini Langer. Tuttavia la somma della quota destinata ai lavori si è ridotta a favore dello svolgimento di verifiche più puntuali su altri viadotti su corso Europa (viadotto sul Torrente Sturla, cavalcavia sopra via Locchi, cavalcavia di collegamento a via Donato Somma).

Quelle sul viadotto sul Torrente Sturla sono già iniziate, poi toccherà a quello di via Donato Somma, a Nervi. Per le verifiche tecniche sono state individuate modalità mai impiegate finora su queste infrastrutture. “Passiamo dall’approccio della mera ispezione visiva, seguito per anni, a un sistema puntuale di indagini scientifiche e di laboratorio, per ottenere risultati certi per monitorarne l’efficienza e orientare in modo più efficace l’attività manutentiva”, ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

In particolare vengono effettuati prelievi di materiale dalle strutture portanti e indagini strumentali sulle caratteristiche geomeccaniche del calcestruzzo, a seguito dei risultati di queste analisi, si passa alle prove di carico, effettuate di notte, per impattare il meno possibile sul traffico.

Per quanto riguarda l’altra parte della città, il ponente, è previsto a breve l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria di altri viadotti osservati speciali: si tratta del Ponte Blu di via Martiri del Turchino e di quello di via De Sanctis a Pra’, nonché del ponte di Fiorino, nell’immediato entroterra.