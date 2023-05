Cassoni e depositi chimici, Sampierdarena e i comitati scaldano i motori in vista del 12 maggio

Genova. “Strategie e pianificazione dello sviluppo delle aree portuali genovesi: approfondimenti e ricadute sul sistema città”. Appuntamento venerdì 12 maggio alle 9.30. E’ la convocazione della commissione consiliare pubblicata sul sito del Comune di Genova, un momento di discussione e approfondimento sul tema più caldo del momento, chiesto da tempo dalle opposizioni, e che arriva una settimana dopo l’avvio dei cantieri per la nuova diga foranea.

Non sarà, inutile dirlo, una commissione consiliare come le altre. “Il futuro del ponente, l’importante è partecipare” è lo slogan con cui il comitato Pegli Bene Comune suona la carica alle altre associazioni e gruppi di cittadini dei quartieri da Pegli a Voltri chiedendo a tutti di esserci, venerdì mattina, davanti a palazzo Tursi e poi nello spazio destinato al pubblico per quella che si preannuncia una seduta molto calda.

“La marcia dei 5000 non è bastata a far tramontare le ipotesi di nuovo assetto delle aree portuali progettato dalle istituzioni, che graverebbe il ponente tutto, da Sampierdarena a Voltri, di un nuovo carico di servitù destinate a peggiorare, temiamo in maniera irreversibile, la qualità di vita del Ponente e la salute dei suoi abitanti“, scrivono dal comitato.

Le questioni in ballo sono numerose: quella più stringente riguarda la cosiddetta fabbrica dei cassoni per la nuova diga. Nel giorno dell’inaugurazione il presidente del porto Signorini e il sindaco Bucci hanno ribadito che l’obbiettivo è costruirne “il meno possibile” a Pra’ (e quindi puntare su Vado Ligure oltre che su Piombino) ma anche se fossero un paio, i cassoni, per realizzarli vicino al terminal Psa – e nella fattispecie a levante del sesto modulo, davanti a Pegli Lido – bisognerebbe comunque installare la piattaforma di costruzione e organizzare la convivenza tra il quartiere, la viabilità e le lavorazioni.

L’altro tema, più ampio e ancora più fumoso, è quello del futuro del porto di Pra’. I comitati temono che l’eventuale piattaforma per i cassoni della diga sia il grimaldello per far saltare l’accordo che 20 anni fa concedeva il terminal a patto che non ci fossero ulteriori ampliamenti. Le rassicurazioni arrivate a più riprese dal palazzo San Giorgio e dalla giunta Bucci non hanno affatto convinto i comitati.

Chissà che durante la commissione di venerdì non arrivi qualche risposta in più, anche se in molti dubitano che l’appuntamento possa alzare i veli sulla progettazione definitiva. Alla commissione di venerdì potrebbe esserci anche la digos per verificare che le proteste non si scaldino più del dovuto. Sulle stesse questioni una nuova protesta è già fissata per il 19 maggio, quando al consiglio municipale Ponente, a Voltri, saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e il governatore ligure Giovanni Toti.

Sempre venerdì 12 maggio, invece, davanti alla sede dell’autorità portuale, ci sarà un altro appuntamento bollente: il consiglio municipale straordinario del Centro Ovest. Di fronte al tirare dritto di Comune e Authority sulla vicenda del dislocamento dei depositi chimici, il parlamentino di Sampierdarena ne discuterà proprio davanti a palazzo San Giorgio.

Da capire, però, se arriveranno le autorizzazioni a farlo. Mentre sul fronte dell’ordine pubblico la questura non avrebbe trovato ragioni ostative, qualche resistenza sta arrivando dalla segreteria generale del Comune relativamente al regolamento e alla possibilità di svolgere una seduta del consiglio municipale in quelle condizioni.

L’ultimo episodio di questa vicenda è quello, aspramente criticato dal centrosinistra, che vede il sindaco Marco Bucci come garante al posto di Carmagnani nell’accordo con Superba sul progetto di trasferimento. Una soluzione individuata dall’avvocatura della Regione che permetterebbe di superare il problema della mancata delega per la verifica di assoggettabilita alla valutazione di impatto ambientale.