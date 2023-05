Casa del Soldato di Sturla: vigili del fuoco verso la cessione, ma intanto puliscono il giardino

Genova. La lunga, anzi lunghissima, storia della Casa del Soldato di Sturla potrebbe avere a breve una nuova pagina da voltare, anche se il finale è ancora lontano da essere scritto. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, infatti, il comando dei Vigili del Fuoco sarebbe in procinto di rinunciare alla proprietà della palazzina razionalista assegnatagli dal demanio.

A confermare questo passaggio la consigliera municipale Serena Finocchio, leader dell’opposizione nel parlamentino del Levante, e che da tempo si batte per la riconversione dello stabile degli anni 30 in un spazio dedicato alle associazioni del quartiere. “Sappiamo che sono state attivate le carte per restituire l’immobile – spiega – che effettivamente è inadatto alle esigenze del corpo dei vigili del fuoco, come peraltro andiamo dicendo da mesi”.

L’utilizzo della Casa del Soldato da parte dei pompieri, infatti, era stato deciso insieme alla riconversione della ex caserma Mendoza: quest’ultima diventerà la sede operativa del distaccamento di levante, mentre il piccolo edificio vincolato di piazza Sturla sarebbe dovuto diventare sede di uffici e spazi per attività aperte alla popolazione. Ma come è noto la Casa del Soldato è un edificio complesso, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista strutturale: molti sono i vincoli che limitano gli interventi sulla palazzina razionalista progettata da Daneri e conosciuta in tutto il mondo per le sue peculiari caratteristiche.

Nel frattempo, però, gli stessi vigili del fuoco hanno dato una bella ripulita agli spazi esterni: “E’ stata una grande servizio alla comunità – spiega Finocchio, che nell’ultimo consiglio municipale aveva richiesto al giunta municipale di intervenire – e che permette ai giardini delle scuole adiacenti di non aver infestanti a pochi centimetri”.

Ma quale sarà quindi il futuro della Casa del Soldato? Questa è una domanda a cui oggi, ancora una volta, è difficile rispondere. “In questi mesi il tavolo municipale per trovare una progettazione condivisa con il territorio non si è mai riunito – conclude Serena Finocchio – e temiamo che per questo edificio sia troppo tardi per entrare nella partita del Pnrr. Si è perso del tempo e anni di incontri fatti con le associazioni del quartiere. Un vero peccato. Ma questi sono i risultati quando le decisioni vengono prese e calate dall’alto”.