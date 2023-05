Carenza di organici in tribunale a Genova, la camera penale ligure scrive al Csm: “Dateci più magistrati possibili”

Genova. La Camera penale della Liguria scrive al Consiglio superiore della magistratura per chiedere che vengano assegnati a Genova il maggior numero possibile di magistrati ordinari in tirocinio. Una richiesta che serve a coprire le carenze di organico per “restituire alla città un’amministrazione della giustizia che possa definirsi tale”. Il processo per il crollo del Morandi, e quelli in arrivo sui falsi report di viadotti e gallerie autostradali e il fallimento Qui!Group hanno influito sul numero di giudici che si occuperanno solo di questi procedimenti.

“I penalisti genovesi – si legge nella missiva firmata dalla presidente Fabiana Cilio e dal segretario Nicola Scodnik – sono ben consci che la situazione a livello nazionale registri una carenza di oltre mille unità, ma la situazione di Genova è davvero eccezionale e ben superiore alla media ed il Tribunale non può aspettare gli esiti degli ultimi concorsi per l’accesso alla magistratura indetti nel 2022 perché il rischio di non poter svolgere i processi ordinari nei prossimi mesi è davvero concreto. “Il Tribunale di Genova – concludono – non deve essere lasciato solo dal Csm a gestire questa emergenza, così come Genova non è stata abbandonata a se stessa di fronte alla tragedia che ha investito la città.

Il modo in cui il Tribunale saprà affrontare l’eccezionale sforzo che gli è richiesto sarà, per la particolare esposizione mediatica che il processo produce, un banco di prova sul quale si gioca la credibilità dell’intero sistema giudiziario e della magistratura”.