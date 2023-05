Canottaggio, assegnati i titoli regionali a Pra’ nel segno di Rowing, Speranza, Samp e Murcarolo

Genova. Domenica scorsa il campo di regata di Genova Pra’ ha ospitato i Campionati Regionali FIC Liguria.

Il Rowing Club Genovese ha ottenuto il successo nel doppio Under 19 femminile, nel 4 di coppia femminile, nel doppio Pesi Leggeri, nel singolo Allieve B2, nel singolo Senior, nel singolo Under 19 femminile, nel 4 di coppia Cadetti, nel 4 di coppia Pesi Leggeri, nel 4 di coppia Under 17, nel doppio Cadette, nel 4 di coppia Under 19, nel doppio Under 17 mix, nel doppio Senior, nel singolo Pesi Leggeri, nel singolo Under 23 PL e nel doppio leggero femminile

Gioie Speranza Pra’ nel singolo Under 17 femminile, nel doppio Under 17 femminile, nel 7,20 Allievi C, nel singolo Under 19, nel 4 di coppia Under 19 femminile e nel doppio Senior femminile. Canottieri Sampierdarenesi taglia per prima il traguardo nell’otto Under 19, due senza Under 19, nel doppio Under 17, nel doppio Allievi B e nel 4 di coppia Allievi B2.

Sportiva Murcarolo a segno nel 4 di coppia maschile, nel singolo Under 17 maschile, nel doppio Under 19 maschile, nel 2 senza Under 23 maschile e nel doppio Cadetti misto Schenone.

Gioie giovanili per la Velocior Spezia per i quattro successi nel singolo Cadetti, tra gli Allievi B1, tra gli Allievi B2, tra le Allieve C, nel 7,20 Allievi C, nel doppio Cadette, nel doppio Cadetti.

Canottieri Santo Stefano al Mare leader nel singolo Senior e leggero femminile e nel doppio Master. Anche la LNI Sestri Ponente è sugli scudi nel singolo Cadetti, nel singolo Allieve B2, nel singolo Allieve C. Argus Santa Margherita Ligure d’oro nel singolo Under 23, nel 4 di coppia Allievi C e nel doppio Allieve C.

Voltri vincente nel 7,20 Allievi C ed Elpis Genova nel doppio Allievi C. Dario Schenone Foce vincente nel singolo Cadetti così come la LNI Savona.