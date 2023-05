Campionati nazionali universitari di triathlon: Basso del Cus Genova quattordicesimo a Loano

Genova. Domenica si è disputata a Loano la seconda edizione dei Campionati Nazionali Universitari di Triathlon. Una competizione giunta alla sua seconda edizione dopo quella di Cervia nel 2022. Nicolò Basso, rappresentante dell’Ateneo genovese, ha chiuso la rassegna loanese con un rispettabile quattordicesimo posto.

L’atleta, classe ’99 e parte del settore giovanile delle Fiamme Oro, considerando la classifica assoluta, universitaria e non, ha chiuso l’evento al 20° posto nel nuoto con un crono di 09:08, come 21° in bici in 28:23 e come 19° in 15:30 nella corsa, per un complessivo quattordicesimo posto universitario in 55:21. Il tutto in una gara caratterizzata da 750 m di nuoto, da 20 km di bici e da 5 km di corsa.

“In primis è giusto sottolineare che erano presenti praticamente tutti i principali attori del panorama italiano quindi la gara era di alto livello” afferma Basso, studente di Ingegneria Navale a Genova. Per quanto riguarda il nuoto la gara è stata in formato australiano, ovvero con uscita, tratto di corsa e nuovamente nuoto. “Mi sono trovato molto bene in questa tipologia di gara, ma sono rimasto un po’ imbottigliato nel gruppo in quanto per motivi di studio non sono ancora in formissima”.

“Per quanto riguarda la parte di bici – continua – erano cinque giri molto tecnici con curve anche pericolose e sono stato tra i primi del secondo gruppo”. Infine, la parte di corsa: “Molti sono partiti fortissimo, mentre io ho cercato di carburare – racconta – incrementando nel secondo e nel terzo ho chiuso con un quattordicesimo posto universitario”

“Va detto che il Triathlon è uno sport ancora poco conosciuto in Italia – aggiunge Basso – anche se il settore giovanile sta crescendo notevolmente ed è in via di sviluppo, quindi bene che esistano eventi come i Campionati Universitari, utili anche per diffondere il verbo della nostra disciplina”.