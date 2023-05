Campionati europei Under 23, convocato Filippo Armaleo

Genova. Filippo Armaleo, tesserato per la Cesare Pompilio, è stato chiamato a far parte della rappresentativa italiana ai Campionati europei Under 23 che si disputeranno a Budapest, in Ungheria, da martedì 23 a sabato 27 maggio.

Filippo salirà in pedana giovedì 25 maggio nell’individuale e sabato 27 maggio nella prova a squadre.

Farà parte della rappresentativa italiana anche il maestro Giacomo Falcini (Chiavari Scherma), che seguirà tutti gli azzurri della spada nella kermesse europea.