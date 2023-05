Camogli, migliaia in coda per la sagra del pesce nel weekend del voto per le comunali

Camogli. Nel weekend del voto per le elezioni amministrative, Camogli presa d’assalto dai visitatori della Sagra del pesce. Anche in questo 13 e 14 maggio, nel padellone d’acciaio di quasi quattro metri di diametro e 28 quintali di peso in cui domenica 14 maggio sono stati fatti sfrigolare i 30 quintali di frittura.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori e dallo sponsor, Friol, anche quest’anno sono stati quasi 100mila visitatori a gustare il famoso pesce fresco, che i volontari della Pro Loco hanno fritto negli oltre 3mila litri di olio donato dalla stessa Friol che ha rinnovato per il 22esimo anno consecutivo la partnership con la cittadina ligure.

Un evento atteso, giunto alla sua 71esima edizione, che come ogni anno si celebra la seconda domenica di maggio, giorno di San Fortunato, patrono dei pescatori.

Tutto ebbe inizio nel 1952 quando, proprio in occasione della festa di San Fortunato, si decise di attirare l’attenzione dei turisti di passaggio offrendo loro il pesce fritto su fornelli costruiti temporaneamente sulla piazza del borgo. L’idea ebbe così successo che i pescatori decisero di ripeterla ogni anno.

La manifestazione ha avuto inizio sabato 13 maggio, con la processione in onore del santo con l’Arca del Santo e i Cristi delle Confraternite genovesi e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico sul mare e l’accensione in spiaggia di due grandi falò, vere e proprie sculture in legno costruite dagli abitanti dei quartieri Porto e Pinetto riuniti nell’associazione culturale San Fortunato, che ogni anno inventano nuove forme con cui stupire il pubblico presente.

Domenica 14 maggio è stata la volta della sagra vera e propria: dopo la benedizione della padella e del pesce, si è entrati nel clou, con la frittura e l’attesissima distribuzione dei cartocci di pesce.